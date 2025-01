Am Sonntagmorgen hat sich in einer Partynacht in Palma de Mallorca ein kurioser Unfall ereignet. Bei dem Versuch, sein Bier vor dem Umkippen zu retten, ist ein 24-Jähriger sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei zog sich der junge Mann so schwere Verletzungen zu, dass er ins Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht werden musste. Das berichtet das Online-Nachrichtenportal Crónica Balear.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag um 5.20 Uhr im Feierviertel Santa Catalina an einer bekannten Diskothek. Dem Bericht zufolge sei der Mann alkoholisiert gewesen und habe auf einer Mauer auf dem Vorplatz der Disko gesessen. Als er sein Bier von eben dieser Mauer herunterzufallen drohte, wollte er das Getränk retten und verlor dabei sein Gleichgewicht. Ähnliche Nachrichten "Club kann der größte im Mittelmeer-Raum werden": Das sagt der Investor zur neuen Amok-Disko auf Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten So stürzte der 24-Jährige sechs Meter in die Tiefe und landete auf dem Dach eines leerstehenden Restaurants an der Hafenpromenade Paseo Marítimo. Die Einsatzkräfte mussten auf das Dach steigen und den jungen Mann mit einem Kran herunterholen. Er hatte sich bei dem Sturz mehrere Verletzungen – unter anderem am Kopf – zugezogen. Mehrere Einsatzkräfte rückten zu dem Unfall aus, darunter Beamte der Lokalpolizei von Palma de Mallorca sowie der Nationalpolizei, zwei Krankenwagen und die Feuerwehr von Palma.