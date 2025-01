In Palma de Mallorca ist ein 32-jähriger Mann am Mittwoch zu einer Bewährungsstrafe von einem halben Jahr verurteilt worden. Er hatte sich am helllichten Tag mitten in der Schinkenstraße – der berühmten Feiermeile an der Playa de Palma – vor einem minderjährigen Mädchen entblößt und vor ihr masturbiert.

Der Vorfall hatte sich, so berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora, Ende Juni vergangenen Jahres ereignet. Mitten am Tag, um 15 Uhr, hatte der Spanier in seinem Lieferwagen gesessen, der auf der Schinkenstraße stand. Als die 17-Jährige vorbeikam, öffnete er die Autotür und zeigte ihr sein Geschlechtsteil. Ähnliche Nachrichten Tote Ziege am Ballermann: Tier-Kadaver am Strand von Arenal angespült Mehr ähnliche Nachrichten Anschließend fing der Mann nicht nur an zu masturbieren, sondern forderte das minderjährige Mädchen "mit obszönen Gesten" auch noch zu sexuellen Handlungen auf. Daraufhin erstattete die 17-Jährige Anzeige. Bei der Gerichtsverhandlung am Mittwoch vor dem Strafgericht in Palma de Mallorca hat der Mann die Tat eingeräumt und sich schuldig bekannt. Dabei ist die Haftstrafe von sechs Monaten auf Bewährung ausgesetzt worden. Zusätzlich darf der Spanier in den nächsten zwei Jahren nicht mit Minderjährigen arbeiten. Die Schinkenstraße an der Playa de Palma ist die wohl bekannteste Feiermeile in El Arenal. Mehrere Lokalitäten, wie etwa der Bierkönig, das Bamboleo oder auch die Rutschbahn reihen sich dort aneinander. Auf Spanisch heißt die Meile zwar "Calle Pare Bartolomeu Salvà", doch ist sie weitläufig, auch unter Spaniern und Mallorquinern, als Schinkenstraße bekannt.