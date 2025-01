Das Wetter auf Mallorca wird schmuddelig. Am Donnerstag begann sich der Himmel langsam zuzuziehen, es wurde mit einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 80 Prozent gerechnet. Die Schneefallgrenze pendelt sich bei 1100 Metern ein.

Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet gehen am Freitag weitere Gewitter nieder, es wurde Warnstufe Gelb wegen hohen Seegangs dekretiert. Am Samstag und Sonntag ist sogar Dauerregen angesagt, der oberhalb von 1200 Metern als Schnee fällt.

Nachts wird es etwas milder

Es bleibt zwar weiter kalt, doch vor allem die Nachttemperaturen steigen etwas, und zwar vom Gefrierpunkt auf etwa 5 bis 6 Grad. Zum Wochenende sind sogar 10 Grad drin. Am Tag sind 15 bis 16 Grad möglich, und dies mit steigender Tendenz in der kommenden Woche.

Die Nächte zum Mittwoch und Donnerstag waren bei wenig Wind klirrend kalt: Am Flughafen von Palma wurde der Gefrierpunkt unterschritten, das gilt auch für den Ort Campos. Woanders dümpelten die Werte knapp oberhalb vom Gefrierpunkt, etwa bei 1,3 Grad in sa Pobla und 1,2 Grad in Sineu.