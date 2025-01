Kehrtwende im Fall des zeitweise besetzten Aparthotels in Cala Bona im Osten von Mallorca. Die Eigentümer des Komplexes beschuldigen Miquel D., den Hausverwalter, die Hausbesetzung gefördert zu haben, weil er ihnen 240.000 Euro schulde. Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde der Geschäftsmann verklagt und befand sich in einem Räumungsprozess, um ihn aus dem „Sol y Mar“ wegzubekommen.

In dem Schreiben, das dem Blatt zugesandt wurde, heißt es: „Angesichts der häufigen Nachrichten über die Besetzung des Hotels ‚Sol y Mar‘ in Cala Bona muss ich Folgendes mitteilen: Dieses Hotel gehört nicht dem derzeitigen Betreiber Marbel Can Pastilla S.L., der uns eine beträchtliche Summe schuldet, sondern meiner Firma, der 'Apartamentos Sol y Mar S.A.'“.

Letzte drei Hausbesetzer verlassen Hotel

Die letzten drei Hausbesetzer verließen unterdessen am Samstag das Hotel. Sie bestanden darauf, nicht für die Übernachtungskosten in Anspruch genommen zu werden. Ein entsprechendes Dokument wurde von ihnen unterzeichnet.

Die Eigentümer betonen in ihrem Schreiben, dass das Unternehmen „doppelt geschädigt wird: durch Hausbesetzer, von denen wir nicht wissen, wie sie in unserem Hotel aufgetaucht sind, und durch eine Doppelbesetzung durch den Pächter, der, wie sich bei anderen Gelegenheiten gezeigt hat, nicht zahlt und unseren guten Glauben ausnutzt.

Derzeit belaufen sich die Schulden gegenüber unserem Unternehmen auf mehr als 240.000 Euro, und wie sie bereits wissen, haben wir das Verfahren für die Forderung und die entsprechende Räumung eingeleitet“.