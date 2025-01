Angesichts der allgemeinen Wassernot auf Mallorca sollen in der Mitte der Insel drei neue Reservoirs angelegt werden. Den Gemeinden Montuïri, Porreres und Santa Eugènia wurden vom Inselrat entsprechende Mittel in Höhe von fast 800.000 Euro bewilligt, dank denen die Bauarbeiten begonnen werden können.

Montuïri ist ein sehr ansehnliches Mühlendorf, das sich malerisch auf einer Anhöhe befindet. Rund um Porreres werden vor allem Aprikosen geerntet. Santa Eugènia ist ein verschlafenes Dorf mit dem Zoo namens Natura Parc als Attraktion.

Langfristig insgesamt 19 Wasserprojekte in der Inselmitte

In der Gegend war im vergangenen Oktober der Wassernotstand ausgerufen worden. Die Planungen sehen vor, in der Mitte der Insel langfristig 19 Wasserprojekte vielerlei Art zu starten. Auf Mallorca wurde in den vergangenen Jahren Wasser traditionell im Hochsommer rationiert.

Das Trinkwasser wird auf der Insel zum einen mittels Brunnen aus dem Untergrund hochbefördert. Die Hauptstadt Palma wird zudem seit vielen Jahrzehnten mit dem Wasser aus den beiden Stauseen Cúber und Gorg Blau gespeist. Wenn es eng wird, können auch Entsalzungsanlagen zeitweise in Betrieb genommen werden.