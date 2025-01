Das Rathaus von Pollença auf Mallorca hat ein Projekt gestartet, mit dem das Wassernetz der Gemeinde in einem Teil des Hafens und der Cala de Sant Vicenç optimiert werden soll. Dafür hat der Inselrat der Gemeindeverwaltung einen Zuschuss in Höhe von mehr als 500.000 Euro gewährt. Die Wasserlecks in Pollença betragen rund 20 Prozent, wobei in anderen Gemeinden Mallorcas nur bis zu die Hälfte des zirkulierenden Wassers aufgrund von undichten Leitungen genutzt werden kann.

Die Gemeindeverwaltung von Pollença um Bürgermeister Martí March hat sich zum Ziel gesetzt, die Bewirtschaftung der wichtigen Ressource Wasser zu verbessern. Mit der finanziellen Unterstützung im Rahmen des Wasserpaktes 2024 können zwei Projekte durchgeführt werden: Das erste umfasst die Renovierung und Aufteilung des Wassernetzes in Sektoren in den Straßen Formentor und Hernán Cortés in Port de Pollença, zwei Abschnitte mit einem hohen Prozentsatz an undichten Stellen. Hier sollen bestehende Leitungen ersetzt und alle Wasseranschlüsse erneuert werden, um mehr dieser Ressource letztendlich effizienter nutzen zu können. Das zweite Projekt betrifft die Installation eines Systems zur Fernablesung von Haushaltszählern und zur Fernerkennung von Leckagen in den lokalen Zentren von Pollença. Dieses System wird die Echtzeitüberwachung des Wasserverbrauchs in bestimmten Sektoren durch den Einbau von Zählern ermöglichen, die mit der neuesten Technologie ausgestattet sind. Durch die Maßnahmen möchte das Rathaus die Nachhaltigkeit des Verteilungsnetzes verbessern. Der Bürgermeister von Pollença, Martí March, betonte, dass die Gemeinde zwar nicht zu denjenigen gehört, die am meisten Wasser in ihrem kommunalen Netz verlieren, dass es aber wichtig ist, weiter an der Optimierung des Systems zu arbeiten und den derzeitigen Prozentsatz zu reduzieren. "Wasser ist ein knappes Gut, und es ist klar, dass die Leckagen so weit wie möglich reduziert werden müssen", sagte March und betont das Engagement des Rathauses für einen verantwortungsvollen Umgang mit den Wasserressourcen. Der Bürgermeister erklärt, dass derzeit die Ausschreibungsbedingungen für den Vertrag ausgearbeitet werden, der diese Maßnahme regeln wird, und versichert, dass das Projekt im Jahr 2025 vergeben sein wird. Zusätzlich zu den bereits finanzierten Projekten hat das Rathaus beim Ministerium für Meer und Wasserkreislauf eine weitere Million Euro beantragt, um dieselben Maßnahmen auf die Stadt Pollença auszuweiten. Obwohl der Beschluss noch aussteht, würde diese Investition, falls sie genehmigt wird, die Modernisierung und Sektorisierung des Wassernetzes in weiteren Gebieten der Gemeinde ermöglichen und das Engagement für Nachhaltigkeit verstärken.