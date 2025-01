Die Tagestemperaturen auf Mallorca gehen im Verlauf der Woche spürbar in die Höhe. Laut dem Wetterdienst Aemet steigt das Quecksilber bis Donnerstag auf 20 Grad. Die Sonne setzt sich mit der Zeit immer mehr durch. Auch nachts wird es milder: Die Werte werden zuweilen zweistellig sein.

Das Wochenende gestaltete sich zunächst regnerisch und dann ausgesprochen kalt: In der Nacht zum Montag fielen die Temperaturen örtlich auf den Gefrierpunkt, in Palma wurden 4 Grad gemessen. Dazu wehte zeitweise ein leichter, aber kalter Wind.

Der Februar ist traditionell ungemütlich auf der Insel

Ob die erwarteten milden Tagestemperaturen länger anhalten werden, ist fraglich. Traditionell wird nämlich der Februar besonders ungemütlich. Und auch im März – dann regnet es gemeinhin öfter – wird es zuweilen sehr unangenehm. Erst im April steigen die Temperaturen auf Mallorca so an, dass es wieder richtig angenehm wird.

Im Jnauar, Februar und März verlieren sich traditionell eher wenig Touristen auf der Insel und in der Hauptstadt Palma, wiewohl Teilzeitresidenten durchaus in größerer Zahl vorhanden sind als in vergangenen Jahren. Die gefürchtete Massifizierung setzt erst im Frühling wieder ein, das jedoch sehr massiv.