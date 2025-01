Das dritte Wochenende im Januar ist auf Mallorca vom Wetter her durch seine Unbeständigkeit geprägt. Wie der spanische meteorologische Wetterdienst Aemet vermeldet, steht die Insel unter dem Einfluss eines für das Mittelmeer typischen Unwetters in Form von Starkregen, Gewitter, Sturm und hohem Wellengang, das in Spanien als "Dana" (Depresión Aislada en Niveles Altos) bezeichnet wird.

Ähnliche Nachrichten Das große Grillen: So authentisch feiern die Einwohner von Palma im Januar in den Gassen Für Samstag, den 18. Januar, wird ein bewölkter bis bedeckter Himmel vorhergesagt. Vor allem am Nachmittag ist die Wahrscheinlichkeit für gelegentliche Regenfälle hoch. Nachts steigt das Quecksilber um wenige Werte. Aufgrund des starken Windes liegen die Temperaturen tagsüber inselweit zwischen neun und 13 Grad. Der Wind weht mäßig , zeitweise stark aus Nord und Nordost, mit Böen von 60 bis 70 Kilometern pro Stunde. Der genannte "Kaltlufttropfen", sprich die "Dana", wird sich am Sonntag, 19. Januar, nach Westen hin verlagern und stärkeren Einfluss auf die Insel haben. Es ist von einem bewölkter und bedeckter Himmel mit gelegentlichen Niederschlägen auszugehen. Tagsüber bleiben die Temperaturen gleich. Der Wind weht mäßig aus nördlichen Richtungen und bis zum Morgen hin teilweise stark. Am Sonntagabend besteht eine 40- bis 60-prozentige Regenwahrscheinlichkeit, was für das Hauptfest der Sant Sebastiá-Feierlichkeiten, im Volksmund "Revetla" genannt, ungünstig ist.