Mitten im Januar sind die Temperaturen auf Mallorca am Donnerstag auf frühlingshafte Werte gestiegen. Das Quecksilber ging bei blauem Himmel und warmer Sonne auf immerhin 20 Grad hoch. So soll es laut dem Wetterdienst Aemet bis zum Wochenende bleiben: Bei wenig Wind sind regelmäßig 19 bis 21 Grad drin, nachts sacken die Werte aber – schließlich ist noch Winter – auf unter 10 Grad.

Erst in der kommenden Woche soll es feucht und windig werden, die Temperaturen gehen aber nicht erneut in den Keller wie in der ersten Januarhälfte, als örtlich der Gefrierpunkt vor allem im Gebirge deutlich unterschritten wurde.

Bereits am Mittwoch und in der Nacht davor waren die Temperaturen durchaus erträglich auf Mallorca: 22,2 Grad wurden etwa in Banyalbufar erreicht, in Pollença waren es 22,1 Grad. Auch nachts war es angenehm mild, in Banyalbufar wurden 15,5 Grad gemessen, in Portocolom und in Colònia de Sant Pere 13,5 Grad und in Porreres 12,9 Grad.

Bei der jetzigen ruhigen Phase handelt es sich offenbar um die allseits bekannten "calmas de enero" – ruhige Tage mit Sonnenschein mitten im Winter. In der Regel ist der Februar ein unruhigerer Monat mit zum Teil noch tieferen Temperaturen als im Januar.