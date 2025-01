Das balearische Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt in Palma de Mallorca hat einem Privatmann eine Geldbuße in Höhe von 60.000 Euro auferlegt, nachdem es mehrere schwere Vergehen im Bereich des organisierten Fischfangs festgestellt hatte. Konkret hatte der Fischer falsche Angaben zum Ursprung der von ihm gewonnenen Erzeugnisse gemacht, war ohne die vorgeschriebene Mindestbesatzung gefahren, hatte Besatzungsmitglieder mitgeführt, die nicht im Logbuch des Schiffes eintragen waren und hatte Fisch gelagert, ohne ihn vorher gewogen zu haben. Der jüngste Fall ereignete sich im April des vergangenen Jahres.

Da der Täter drei dieser Vergehen in weniger als zwei Jahren begangen hatte, wurde der Sachverhalt obendrein als sehr schwerwiegend eingestuft. Im August des vergangenen Jahres wurde ein Verwaltungsverfahren mit dem Mann als Verantwortlichen der widerrechtlichen Handlungen eingeleitet. Die Behörden schlossen das Verfahren mit der endgültigen Festsetzung des Bußgeldes von 60.000 Euro ab. Der Fischer hat den Betrag bereits gezahlt.

Der zuständige Minister, Joan Simonet, bekräftigte das Engagement der Regierung für den Schutz der Interessen des Fischereisektors und der Verbraucher. "Wir werden weiterhin Kontrollkampagnen durchführen, um die Einhaltung der Fischerei- und Lebensmittelvorschriften zu gewährleisten. Unser Ziel ist es, die Fachleute des Sektors zu schützen, Betrug zu verhindern und unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen", betonte Simonet.

Neben ihrer Funktion, die Nachhaltigkeit der Fischereiressourcen zu gewährleisten, zielen die Maßnahmen auch darauf ab, faire und verantwortungsvolle Praktiken im Fische fangenden Sektor zu fördern und die Rechte der Verbraucher und die Integrität des Marktes zu wahren.

Positiv in Sachen Fische und Meer ist zu vermelden, dass im zurückliegenden Dezember eine Spezies des Kugelfisches offiziell in das Register seltener Fische der Balearen aufgenommen wurde. Seine Präsenz in den hiesigen Gewässern gilt als weiteres Zeichen für die zunehmende "Tropikalisierung" des Mittelmeeres: ein Phänomen, das den sich verstärkenden Zuzug von tropischen und subtropischen Arten in die Region beschreibt. Wie sich die Ökosysteme im Mittelmeer verändern, lesen sie hier.