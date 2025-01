Am Donnerstagabend hat sich auf Mallorca ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 27-jähriger Mann ums Leben gekommen ist. Der Unfall passierte gegen 22 Uhr in der Nähe des Krankenhauses Son Espases. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der Mann von einem Auto erfasst worden und erlag seinen Verletzungen. Noch am Unfallort wurde der Mann rund 40 Minuten lang wiederbelebt, zum Schluss konnten die zahlreichen Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.

Wie das Online-Nachrichtenportal Crónica Balear berichtet, soll der Mann erst am Donnerstagnachmittag in die Klinik eingeliefert worden sein. Er soll an einem Alkoholkoma gelitten haben. Jetzt versuchen die Ermittler herauszufinden, ob der Mann aus dem Krankenhaus geflohen sein könnte, oder entlassen worden war. An seinem Arm trug er noch das Patientenbändchen. Der tödliche Unfall passierte auf der Straße von Valldemossa in Fahrtrichtung Palma de Mallorca. Sie ist vor allem tagsüber und zu Stoßzeiten stark befahren. Unweit gibt es aber eine Fußgängerbrücke. Warum der 27-Jährige diese nicht nutze, ist jetzt auch Gegenstand der Untersuchungen. Die Valldemossa-Straße musste am Donnerstagabend zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Zahlreiche Rettungskräfte, wie etwa die Lokalpolizei Palmas sowie mehrere Rettungswagen, waren vor Ort.