Es ist ein Datum, das fest in den Eventkalender Mallorcas gehört: Der berühmte Jahrmarkt "Fira del Ram", der jedes Jahr in Palma de Mallorca auf die Beine gestellt wird. Es ist die größte Kirmes der Balearen. Jetzt haben die Veranstalter das Datum für dieses Jahr bekanntgegeben: Von Freitag, 28. Februar, bis einschließlich Sonntag, 27. April, wird die Kirmes stattfinden.

In diesen Tagen haben die Aufbauarbeiten auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret bereits begonnen. Der Jahrmarkt bietet unter anderem ein Riesenrad, zahlreiche Achterbahnen, eine Schiffsschaukel, mehrere Autoscooter und viele Attraktionen für Familien mit Kindern. Auch viele Essensbuden werden wieder aufgebaut sein, sie bieten von Würstchen bis Zuckerwatte alles, was das Herz und der Magen begehren.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FIRA DEL RAM (@feriadebaleares)

Auch in diesem Jahr wird es wieder die lärmfreien Nachmittage geben, die sich besonders an Familien mit kleinen Kindern und Babys sowie Menschen mit Behinderungen richten. Die Öffnungszeiten der "Fira del Ram" sind von montags bis donnerstags zwischen 16.30 und 23.30 Uhr, freitags von 16.30 Uhr bis 1 Uhr sowie samstags von 11 Uhr bis 1 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist der Jahrmarkt von 11 bis 23.30 Uhr geöffnet.

Für viele Einheimische, aber auch Urlauber, ist ein Besuch auf der größten Kirmes der Balearen Pflichtprogramm. Im vergangenen Jahr gab es sogar prominenten deutschen Besuch auf dem Jahrmarkt: Fußballer Robert Lewandowski verbrachte gemeinsam mit seiner Frau und den beiden Töchtern einen Nachmittag auf der Fira del Ram.

Vor zwei Jahren kam es zu einem Zwischenfall auf dem Jahrmarkt: Sieben Menschen waren in einem Fahrgeschäft steckengeblieben und mussten aus 25 Metern Höhe befreit werden. Wegen eines technischen Defekts hingen sie rund eine Stunde in dem Turm fest.