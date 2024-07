Spaniens König Felipe VI. empfängt an diesem Mittwoch im Almudaina-Palast neben der Kathedrale von Palma de Mallorca die wichtigsten Vertreter der Balearen-Politik, angeführt von Ministerpräsidentin Marga Prohens, die nach ihrem Amtsantritt im vergangenen Sommer ihr erstes offizielles Treffen mit dem Monarchen in Palma hat.

Der nächste, der dem König begegnen wird, ist der Präsident des Parlaments, Gabriel Le Senne. Dies könnte die letzte Audienz des Vox-Politikers bei Felipe sein, falls der von der Linken eingebrachte Vorschlag, ihn seines Amtes zu entheben, erfolgreich ist. Ob dies der Fall sein wird, wird man jedoch erst im September wissen.

Prohens traf sich einige Minuten lang mit Felipe VI. und erklärte nach dem Treffen, dass sie dem Monarchen die "gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen" der Balearen erläutert habe. Parlamentspräsident Le Senne, sprach nach der royalen Zusammenkunft ebenfalls mit den Medien und sagte, dass er und der König während des Treffens verschiedene aktuelle Themen besprochen hätten.

Auf die Frage, ob dies die letzte Audienz mit dem Monarchen gewesen sei, antwortete er: "Ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht verabschiedet und wir werden uns noch mindestens zwei weitere Male treffen." Er erwähnte auch, dass er mit dem König über den Skandal gesprochen, wegen dessen er aus dem Amt gedrängt werden soll. Picornell gesprochen habe: "Er hat sehr gut verstanden, was passiert ist. Jeder weiß, dass es ein Unfall war."

Le-Senne-Skandal überschattete Treffen

Le Senne hatte bei einer hitzigen Debatte vor einigen Wochen zwei Kolleginnen des Saals verweisen und anschließend ein Foto des Bürgerkriegsopfers Aurorca Picornell zerrissen. Picornell gilt vor allem im linken Spektrum als wichtige Bürgerrechts-Ikone, weshalb der Vorgang sogar zur Anzeige gebracht wurde – mit noch unklaren Folgen für Le Senne in dem Amt.

Anschließend empfing "Don Felipe" den Bürgermeister von Palma, Jaime Martínez, und zuletzt wird Inselratspräsident Llorenç Galmés mit dem König zusammenkommen. Felipe hält sich seit Montag auf Mallorca auf. Nach den Audienzen wird er nach Madrid zurückkehren, um an der Amtseinführung der neuen Mitglieder des Generalrats der Justiz (CGPJ) teilzunehmen.

Von Madrid aus wird er zusammen mit der Königin nach Paris fliegen, um die spanischen Athleten, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, zu empfangen. In der nächsten Woche wird Don Felipe nach Mallorca zurückkehren und voraussichtlich am 31. Juli ebenfalls in Palma eine Audienz mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez haben, wobei der Termin noch nicht feststeht.