In einer Bar in Palmas In-Viertel Santa Catalina ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Zwischenfall mit Pfefferspray gekommen. Wie aus einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hervorgeht, wurde ein 56-jähriger Spanier festgenommen, nachdem er das Personal des Lokals zweimal mit dem Reizstoff attackiert hatte.

Nach Angaben der örtlichen Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 5 Uhr morgens. Der Gast war zuvor aufgefordert worden, das Lokal wegen störenden Verhaltens zu verlassen. Stattdessen zückte er ein Pfefferspray und besprühte damit die Mitarbeiter, anschließend verließ er fluchtartig den Ort des Geschehens. Ähnliche Nachrichten Tisch flog durch die Luft: Massenschlägerei zwischen Gitanos und Afrikanern in Palma Kurze Zeit später kehrte der Mann zurück und wiederholte seinen Angriff. Die alarmierte Nationalpolizei konnte den Tatverdächtigen in der Nähe der Bar festnehmen. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass gegen den 56-Jährigen nun wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung ermittelt wird. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob zusätzlich der Tatbestand des Hausfriedensbruchs gegenüber einer juristischen Person sowie des unerlaubten Einsatzes von Pfefferspray erfüllt ist. Über mögliche Vorstrafen des Mannes machten die Behörden keine Angaben. In Spanien ist der Besitz von Pfefferspray bis zu einem Capsaicinanteil von fünf Prozent legal. d Pfefferspray gilt als potenziell gefährliche Waffe. Bei Kontakt verursacht es starke Reizungen der Augen und Atemwege sowie intensive Schmerzen auf Haut und Schleimhäuten. Die Wirkung kann mehrere Stunden anhalten und erfordert oft medizinische Behandlung. Über den Gesundheitszustand der betroffenen Barangestellten liegen derzeit keine Informationen vor.