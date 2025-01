Nach dem "Dicken" zu Weihnachten kommt jetzt "das Kind": Am 6. Januar 2025 wird auf Mallorca sowie im restlichen Spanien die zweite große Lotterie der Weihnachtszeit, "El Niño", ausgelost. Insgesamt 770 Millionen Euro an Gewinnen stehen bereit, mit einem Hauptpreis von 2 Millionen Euro pro Serie. Die Ziehung am Dreikönigstag gehört zu den wichtigsten Ereignissen der spanischen Lotteriekultur und lockt Millionen von Spielern an – auch wegen der vergleichsweise hohen Gewinnchancen.

Die Tradition der Lotterie reicht weit zurück. Der Name "El Niño" (das Kind) geht auf die Nähe des Dreikönigsfests zurück, bei dem traditionell das Jesuskind gefeiert wird. Erste Belege für die Lotterie stammen aus dem Jahr 1868, doch offiziell wurde sie 1941 etabliert. Seither hat sich "El Niño" zur zweitgrößten Ziehung der Nationallotterie entwickelt, direkt nach dem berühmten "El Gordo". Ursprünglich wurden nur vier Serien verkauft, und der Hauptpreis betrug damals 500.000 Peseten. Mit der Zeit wuchs die Lotterie und änderte sich mehrfach: Seit 1999 ist der Dreikönigstag als fixer Termin festgelegt, und moderne Methoden wie das Mehrfach-Trommel-System sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Die diesjährige Ziehung beginnt am Sonntag um 12 Uhr in Madrid im offiziellen Saal der spanischen Lotteriegesellschaft. Eine Serie kostet 200 Euro und ist in Zehntel zu je 20 Euro unterteilt, was das Spiel für viele erschwinglich macht. Neben dem Hauptgewinn von 2 Millionen Euro pro Serie gibt es zahlreiche weitere Preise, darunter einen zweiten Preis von 750.000 Euro und einen dritten Preis von 250.000 Euro pro Serie. Insgesamt werden mehr als 37.000 Gewinnnummern gezogen, was die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns erhöht: Statistisch gesehen gewinnt jedes dritte Los. "El Niño" ist auch für seine emotionale Bedeutung bekannt. Die Ziehung markiert den Abschluss der Weihnachtszeit und gibt vielen Spaniern die Hoffnung auf einen finanziellen Neuanfang im neuen Jahr. Die Tradition, Lose zu verschenken oder in Gruppen zu kaufen, ist fest in der Gesellschaft verankert und stärkt die Gemeinschaft. Die Teilnahme an der "El Niño"-Lotterie ist sowohl auf Mallorca als auch online möglich. Lose können bis einschließlich 5. Januar in physischen Verkaufsstellen und bis zum Morgen des 6. Januar online erworben werden. Die Ergebnisse werden unmittelbar nach der Ziehung bekannt gegeben, und Gewinne können ab dem 7. Januar eingefordert werden.