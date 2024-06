Der deutsche Fußball-Star Mats Hummels verhandelt mit dem Inselclub Real Mallorca über eine Verpflichtung ab der kommenden Saison. Heißt: Ab August könnte der 35-Jährige im Dress der "Roten Teufel" im Son-Moix-Stadion auflaufen. Das bestätigte ein auf der Insel tätiger deutscher Spielerberater, der in der Angelegenheit als Kontaktmann agiert, dem Mallorca Magazin am Montag am Telefon. "Es stimmt, Mats ist auf der Insel und es gibt diese Verhandlungen."

Hummels, der auf Mallorca eine Immobilie besitzt, wird von seinem Vater beraten, beide hatten aber wegen der Sprachbarriere einen Mittelsmann auf der Insel eingeschaltet. "Was den Fortschritt der Verhandlungen angeht, kann ich derzeit keine Aussage treffen", so der Manager. "Es hängt von vielen Faktoren ab und natürlich müssen auch andere Angebote geprüft werden." Konkurrenz hat Real Mallorca offenbar mit dem AS Rom. Wie die italienische Sportzeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, hätte sich Hummels und der Traditionsverein "bereits angenähert". Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mats Hummels (@aussenrist15) Hummels hatte die vergangenen fünf Jahre für Borussia Dortmund gespielt, vor wenigen Tagen wurde die Trennung bekannt gegeben. Zuvor war Hummels für den FC Bayern und von 2008 bis 2016 ebenfalls bereits für den BVB aufgelaufen. Seit 2010 war er wichtiger Bestandteil der Abwehr der deutschen Nationalmannschaft, mit der er 2014 Weltmeister wurde. Zur Europameisterschaft hatte ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann allerdings nicht nominiert.