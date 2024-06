Rom an einem bewölkten Vormittag Anfang Juni direkt vor dem Olympiastadion. Uwe Bahn, langjähriger Moderator der „NDR 2 Bundesligashow” und Ex-Fußballprofi Pierre Littbarski blicken ehrfürchtig Richtung Stadioneingang. Fast genau 34 Jahre ist es her, dass „Litti” mit Lothar Matthäus, Andy Brehme, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann und dem Rest der Nationalmannschaft hier den dritten WM-Titel für Deutschland holte. Und dann passiert es: „I can´t believe it!”, schreit plötzlich die Frau eines – wie sich später herausstellen soll – finnischen Urlauber-Ehepaares im Vorbeigehen wie von Sinnen. „This man is Pierre Littbarski, a german football heroe!”, und zeigt dabei stolz auf den WM-Helden von einst, der sich für den Ausflug in die italienische Hauptstadt auch noch ein Originaltrikot aus dem Jahr 1990 übergezogen hatte.

„Die beiden Urlauber waren völlig aus dem Häuschen, das war unglaublich”, erinnert sich Uwe Bahn und kann sich ein Lachen nicht verkneifen. Doch wie kam es überhaupt zu der Spritztour nach Rom? „Das ist eine lange Geschichte”, sagt Bahn, der auf Mallorca zusammen mit Daniel Vulic unter anderem vor vielen Jahren das Inselradio 95,8 aus der Taufe hob.

„Ich habe Aida Cruises vor ein paar Monaten über meine Agentur Hear & Now ein Angebot für ein Unterhaltungsprogramm während der Fußballeuropameisterschaft gemacht. Das war für mich eine echte Herausforderung, da ich noch nie selbst bei einer Public- Viewing-Veranstaltung auf der Bühne stand”, so Bahn. Und die Kreuzfahrtgesellschaft nahm das Angebot an. Der Plan: Noch bis zum Finale der EM am 14. Juli in Berlin, allerdings unter der Voraussetzung, dass die DFB-Elf nicht vorher ausscheidet, wird der Deutsche auf vier ausgewählten Aida- Reisen echte Fußballexperten von Weltklasseformat an Bord empfangen und den direkten Austausch mit den Fans ermöglichen. „Mit über 20 Jahren Erfahrung als Moderator der NDR 2-Bundesligashow und des NDR-Sportclubs sowie langjähriger Tätigkeit als HSV-Stadionsprecher ist Uwe Bahn der geeignete EM-Gastgeber für uns”, hieß es in einer Presseerklärung der Kreuzfahrtgesellschaft zu der Aktion.

Los ging die erste Tour am vergangenen 8. Juni auf der Aidacosma von Barcelona über Palma, Korsika, Rom, Florenz und wieder zurück in die katalanische Hauptstadt. Als Co-Kommentator für die EM-Liveübertragung im Teatrium an Bord stand ihm Pierre Littbarski zur Seite. „Ich hätte mir nie vorstellen können, was für eine beeindruckende Stimmung dort bei unserer Show aufkam. Das war schon echte Stadion-Atmosphäre”, schwärmt Bahn. Neben der Moderation der Fußballspiele unterhielt der gebürtige Hamburger die Kreuzfahrtpassagiere mit seiner eigenen Vortragsreihe „Titel - Tore - Temperamente”, bei dem er die kuriosesten Fußball-Anekdoten der letzten Jahrzehnte zum Besten gab. „Als wir Richtung Italien unterwegs waren, kam ich mit Littbarski auf die Idee, bei unserem Landgang einen Ausflug zum Olympiastadion nach Rom zu machen. Wo wir dann unter anderem die Begegnung mit den beiden finnischen Litti-Fans hatten”.

Anschließend wechselte Bahn dann das Schiff, um auf der Aidaprima von Hamburg aus Norwegens Fjorde unter den Rumpf zu nehmen. Statt Pierre Littbarski stand ihm dort als Co-Kommentator Ex-Nationalspieler Patrick Helmes zur Seite. Aktuell ist Uwe Bahn auf der Aidanova als EM-Moderator unterwegs, um zusammen mit Kultspieler und UEFA Europa League-Experte Ansgar Brinkmann die EM-Spiele zu kommentieren. Frank Pagelsdorf und Stefan Schnoor, beide eng mit dem HSV verwurzelt, stehen Bahn als Analysten ab dem 28. Juni auf der Aidaperla zur Verfügung. „Auch wenn es stets eine Kreuzfahrt ist, bringt meine Tätigkeit an Bord viel Arbeit mit sich. Dennoch ist es eine unglaubliche Erfahrung, die ich nicht missen möchte”, so der Moderator im Telefon-Interview mit MM.

Neben Fußball ist Musik übrigens die zweite große Leidenschaft von Uwe Bahn. So stieg er im vergangenen Mai bei Antenne Bayern Group ein. Jeden Sonntag präsentiert Bahn von 12 bis 16 Uhr seine eigene Show bei Oldie Antenne. „Hier laufen die Klassiker der Rock- und Popmusik, zu denen es so viele großartige Stories und eigene Erlebnisse gibt“, sagt Bahn. Schon in den neunziger Jahren präsentierte er im Fernsehen die „Oldie Parade“, nun also auch ein Radioformat. Die Show produziert Uwe Bahn in seinem Studio in Hamburg St. Pauli, aber auch unterwegs an „magischen Orten“. So wie selbstverständlich auch auf Mallorca.