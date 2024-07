Nach dem Gewinn der Europameisterschaft durch die spanische Nationalmannschaft am Sonntagabend ist auch auf Mallorca ausgelassen gefeiert worden. Bis tief in die Nacht sangen und tanzten die Fans in der Innenstadt von Palma, insbesondere am sogenannten Schildkrötenbrunnen (Plaça Joan Carles I.), auf dem Borne und an der Plaça de la Reina.

Die spanische Nationalmannschaft hatte zuvor England im Finale der EM in Deutschland mit 2:1 besiegt. Die Tore für die "Furia Roja" erzielten Nico Williams und Oyarzabal. Um kurz nach 23 Uhr reckte Mannschaftskapitän Morata den silbernen Henkelpott in den Berliner Nachthimmel, ehe über dem Olympiastadion ein Feuerwerk entzündet wurde. Gefeiert wurde aber nicht nur in Palma, sondern auch in zahlreichen anderen Städten und Dörfern auf Mallorca. Selbst in den abgelegensten Weilern waren bis weit nach Mitternacht Jubelschreie und Hupkonzerte der vorbeifahrenden Autokorsos zu hören. Der Triumph der "Selección" am Sonntag, an dem der Spanier Carlos Alcaraz mit seinem Wimbledon-Sieg dem Land einen weiteren Sporterfolg bescherte, war der vierte EM-Gewinn für die Spanier nach 1964, 2008 und 2012. Für die Fans auf Mallorca beruhte er vor allem auf drei Säulen: Trainer Luis de la Fuente sowie den beiden jungen Talenten Nico Williams und Lamine Yamal. Der "Doppeltitel" der spanischen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Montag. Die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ehrte das Team am Montagmorgen mit einer doppelten Titelseite, was sehr ungewöhnlich ist und den Stolz der Spanier auf ihre Nationalmannschaft repräsentiert. Überschrieben war die Titelgeschichte schlicht mit dem Wort "Gigantes" – "Riesen".