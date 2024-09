Real Mallorca hat eine bittere Niederlage gegen Villarreal hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Jagoba Arrasate verlor am Samstag in der Nachspielzeit mit 1:2, nachdem sie zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt hatte. Eine rote Karte für Jaume Costa zwanzig Minuten vor Schluss schwächte die Balearen entscheidend.

Die Partie begann mit einer dominanten Vorstellung von Villarreal. Nach einem Eckball in der 25. Minute erzielte Innenverteidiger Logan Costa per Kopf die Führung für die Gäste. Mallorca hatte Schwierigkeiten, das Spiel zu kontrollieren, und geriet immer wieder durch Villarreals Flügelangriffe unter Druck.

In der zweiten Halbzeit kam Real Mallorca besser ins Spiel. Der Japaner Takuma Asano sorgte nach einem schnellen Vorstoß über die linke Seite für den Ausgleich, als eine Flanke von Raúl Albiol unglücklich ins eigene Tor abgefälscht wurde. Doch trotz der Euphorie folgte der Rückschlag: Jaume Costa wurde nach einem Foul vom Platz gestellt.

Mallorca stemmte sich mit einem Spieler weniger gegen die drohende Niederlage und hatte sogar die Chance, in Führung zu gehen. Doch in der letzten Minute der Nachspielzeit unterlief Samu Costa ein fataler Fehler. Er verlor den Ball in der eigenen Hälfte, was Villarreal nutzte. Ayoze Pérez traf zum 1:2-Endstand.

Mit dieser Niederlage bleibt Real Mallorca weiterhin in der unteren Tabellenhälfte, während Villarreal mit dem Sieg seine Ambitionen auf die europäischen Plätze unterstreicht.