Mit dem 2:1-Sieg gegen Real Valladolid am vergangenen Freitag hat Real Mallorca seinen dritten Sieg in Serie eingefahren und sich einen Platz in den Top-10 der spanischen LaLiga gesichert. Der Erfolg des Inselklubs ist das Ergebnis einer harmonischen Teamdynamik und taktischer Umstellungen, die Trainer Jagoba Arrasate im Vergleich zu seinem Vorgänger Javier Aguirre vorgenommen hat.

Unter Arrasates Führung präsentiert sich Mallorca als kompakte und schwer zu schlagende Mannschaft. Besonders in der Defensive hat das Team beeindruckende Stabilität bewiesen, mit nur sechs Gegentoren bisher – ein Spitzenwert in der Liga. Die Innenverteidiger Antonio Raíllo, Martin Valjent und José Copete zeigen souveräne Leistungen und kontrollieren die gegnerischen Angriffe sicher. Auch die Torhüter Leo Román und Dominik Greif mussten in dieser Saison nur selten hinter sich greifen.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg liegt in der neu gewonnenen Tiefe im Kader. Die Neuzugänge Valery Fernández, Chiquinho und Takuma Asano bringen mehr Flexibilität ins Offensivspiel und unterstützen die Sturmspitze variabel. Besonders Cyle Larin, der kanadische Nationalstürmer, profitierte von diesen Veränderungen und traf in den letzten beiden Spielen, darunter beim Sieg gegen Valladolid nach einer punktgenauen Vorlage von Dani Rodríguez.

Am Montag posierte das Team für das offizielle Mannschaftsfoto der Saison 2024/25. Im historischen Ambiente des Patios der Bellver-Burg in Palma stellten sich die Spieler, das Trainerteam um Jagoba Arrasate und die Geschäftsführung auf, um den erfolgreichen Start in die Saison symbolisch festzuhalten.

Am Wochenende steht für die Mallorquiner bereits die nächste Herausforderung an: Im Auswärtsspiel gegen Espanyol Barcelona am Samstag will die Mannschaft an die Erfolge der letzten Wochen anknüpfen und ihren Aufwärtstrend fortsetzen.