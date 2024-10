Der Insel-Fußball-Erstligist Real Mallorca hat das Siegen nicht verlernt. Gegen Rayo Vallecano holten die Mannen von Trainer Jagoba Arrasate am Sonntag ein 1:0. Nach einer temperamentvollen ersten Halbzeit gelang dem Kosovaren Muriqi in der 76. Minute der entscheidende Treffer. Er pfefferte das runde Leder nach einer Ecke ins gegnerische Tor.

Schon davor hatte Muriqi im nach einem Monat erstmals wieder genutzten Son-Moix-Stadion zu Palma immer mal wieder Chancen gehabt, etwa in der zehnten Minute. Auch in der 20. Minute drängte der Star-Spieler zum Tor, konnte aber nicht zum Abschluss kommen. Bei weiteren Chancen bereitete Muriqi diese mit viel Engagement vor.

Kurz vor dem Pausentee verschärfte sich der Kampf der Teams, innerhalb einer Minute wurden zwei gelbe Karten gegeben. Eine ging an Mummin von Rayo Vallecano, die andere an Morlanes vom Inselverein. In der zweiten Halbzeit ging es mit den gleichen Aufstellungen munter weiter. In nur fünf Minuten gab es mehrere Chancen für Real.

Nach mehreren Auswechslungen wurde die Anstrengung schließlich mit dem einzigen Treffer belohnt. Die Mallorquiner holen drei Punkte und können somit weiter im oberen Bereich der Tabelle mitspielen, und zwar hinter Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid und dem baskischen Wow-Club Athletic Bilbao.