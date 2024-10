Der Fußballspieler Juan Arango Jr. steht im Kader des spanischen FC Girona, der an diesem Dienstagabend in der Champions League antritt. Arango Jr. ist der Sohn des Ex-Bundesligaspielers Juan Arango, der zwischen 2009 und 2014 für Borussia Mönchengladbach spielte. Er wurde im Juni 2006 in Calvià auf Mallorca geboren, als sein Vater für Real Mallorca spielte.

Juan Arango jr. spielt derzeit in der Jugendmannschaft des FC Girona in der Nähe von Barcelona. Aufgrund von zahlreichen Verletzungen im Kader der ersten Auswahl berief ihn deren Trainer nun in die Mannschaft der Profis. Außerdem steht der Mittelfeldspieler im Aufgebot der U-17-Mannschaft der venezolanischen Nationalmannschaft. Das Talent zog im Alter von drei Jahren ins deutsche Mönchengladbach und machte seine ersten fußballerischen Schritte in Deutschland und in Spanien. Er gilt als körperlich stärker als sein Vater und schießt mit dem anderen, rechten Fuß. Experten beurteilen seinen Saisonstart in der Jugendmannschaft als "gut". Bei Borussia Mönchengladbach wurde Juan Arango sr. durch seine erzielten Freistoßtore innerhalb kurzer Zeit zur tragenden Figur im Mittelfeld. Er spielte unter anderem mit dem späteren Borussia-Dortmund-Idol Marco Reus zusammen. Dieser sagte über Arango: "Für mich ist er wie ein Lehrer. Ich lernte viel, während ich an seiner Seite spielte." Zu Zeiten seiner Karriere in Europa lief Juan Arango sr. auch für Real Mallorca auf. Dieses wiederum ist gut in die Saison gestartet. Nach dem jüngsten Heimsieg gegen Rayo Vallecano steht die Mannschaft aus Palma auf dem sechsten Tabellenplatz. Mehr Informationen über das Spiel enthält dieser Artikel.