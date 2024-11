Die Inselkicker von Real Mallorca haben ihr Auswärtsspiel gegen Deportivo Alavés am vergangenen Freitagabend mit 0:1 verloren. Für das gegnerische Team traf im Mendizorroza-Stadion Jon Guridi in der 76. Spielminute. Die "Roten" stehen damit nach zwölf Spieltagen mit 18 Punkten auf dem achten Platz der 20 Mannschaften umfassenden ersten spanischen Liga, wobei sieben Partien dieses Spieltages noch ausstehen. Die nächste Chance auf einen Dreier bekommt das Team von Trainer Jagoba Arrasate am Sonntag der kommenden Woche beim Heimspiel gegen Atlético Madrid (Anpfiff: 16.15 Uhr).

Die Rot-Schwarzen, die erst am zurückliegenden Montag gespielt hatten, setzten gegen Alavés auf eine revolutionäre und experimentelle Elf, die voller Neuerungen steckte. Trainer Arrasate hielt sich auch an die ungeschriebene Regel, dass bei zwei Spielen in einer Woche als Erstes der Torhüter ausgewechselt werden muss. Das Spiel lief über den gesamten Abend hinweg gemächlich ab. Die erste Halbzeit plätscherte vor sich hin, wobei der Ball fast immer aus dem Strafraum und anderen heißen Zonen weggeschoben wurde. Bis zur Halbzeit schossen die beiden Teams nur mit Wasserpistolen aufeinander. Die Dichte der Konfrontation setzte sich auch nach der Pause fort. RCD-Trainer Jagoba wechselte Torjäger Muriqi ein, auf ihn folgten weitere Einwechslungen. Die mallorquinische Mannschaft trat in Hinsicht auf ihr Qualitätsniveau auf der Stelle. Alavés, das sich ohne etwas Außergewöhnliches zu tun anschickte, das Spiel mit einem Remis zu beenden, näherte sich dem Tor von Leo Román mit wenig Kontrolle und viel Gift. Mallorca hielt sich wacker. Ohne klare Linie, aber mit einer starken Abwehr griff es immer wieder an und bewahrte sein Gesicht so gut es konnte. Ein Fehler von Mascarell, den Copete nicht korrigieren konnte, führte dazu, dass der Ball durch Guridis Stiefel für Alavés ins Netz ging. Damit mussten sich die Balearen begnügen.