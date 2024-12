Magaluf, Mallorcas pulsierende Touristenhochburg in der Gemeinde Calvià, steht in den Startlöchern für einen sportlichen Jubiläumshöhepunkt: Der Half Marathon Magaluf feiert seine 40. Ausgabe. Am Samstag, den 5. April 2025, werden Tausende von Laufbegeisterten die 21,097 Kilometer des Halbmarathons oder die 10 Kilometer der kürzeren Strecke in Angriff nehmen. Bereits jetzt hat der Veranstalter die Anmeldung eröffnet, um allen Teilnehmern ausreichend Vorbereitungszeit zu geben.

Die Strecke, die von der Leichtathletikanlage in Magaluf startet und endet, wurde vom Königlichen Spanischen Leichtathletikverband offiziell genehmigt. Sie schlängelt sich durch die Ortsteile Magaluf, Palmanova, Sa Porrassa und Son Ferrer und bietet eine reizvolle Kombination aus urbanen und küstennahen Passagen. Ein Highlight ist der Rückweg von Son Ferrer, bei dem die Landschaft der Küste den Blick für die letzten schnellen Kilometer freigibt. Für besonderen Nervenkitzel sorgen die berüchtigten „Dimonis“, als Teufel verkleidete Animateure, die entlang der Strecke für Stimmung sorgen – und manchen Teilnehmer zu einem unerwarteten Tempo-Schub animieren. „Nach der Begegnung mit einem Teufel gibt es kein Zurück mehr!“, schmunzelt ein erfahrener Läufer. Der Magaluf-Halbmarathon ist nicht nur ein sportliches, sondern auch ein gesellschaftliches Ereignis. Bereits am Freitagabend findet ein Kinderlauf statt, und die beliebte Pasta-Party stimmt alle Teilnehmer und Begleiter kulinarisch auf das Rennen ein. Am Veranstaltungstag selbst gibt es Erfrischungsstationen, medizinische Betreuung und ein Finish-Line-Erlebnis auf der Leichtathletikanlage, das seinesgleichen sucht. Teilnehmer können sich zudem auf ein Erinnerungs-T-Shirt und eine Finisher-Medaille freuen – kleine, aber bedeutende Souvenirs eines großen Lauferlebnisses. Ähnliche Nachrichten Deutsche gewinnt souverän Marathonlauf in Palma Damit die Läufer sicher und ungestört ihre Bahnen ziehen können, sind zwischen 14 Uhr und 21 Uhr temporäre Straßensperrungen geplant. Betroffen sind insbesondere zentrale Bereiche wie der Sportplatz in Magaluf und Verbindungen zwischen den Ortsteilen. Der Veranstalter informiert auf seiner Webseite ausführlich über alle Verkehrsänderungen – auf Deutsch, Englisch und Spanisch. Die Organisatoren laden alle Hobby- und Profisportler herzlich ein, an diesem besonderen Jubiläum teilzunehmen. Wer sich frühzeitig anmeldet, profitiert nicht nur von günstigeren Startgebühren, sondern auch von einem intensiveren Trainingsvorlauf. Mehr Informationen und Anmeldung unter halfmarathonmagaluf.com

