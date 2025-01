Jürgen Klopp, ehemaliger Trainer des FC Liverpool, plant eine ausgiebige Feier in seinem Anwesen auf Mallorca, sollte Manchester City der Premier-League-Titel aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten aberkannt werden. In einer kürzlich gehaltenen Pressekonferenz äußerte Klopp: "Wenn das passiert, lade ich alle ein, nach Mallorca zu kommen. Das Bier geht auf mich! Wir machen unsere eigene Parade in meinem Garten", erklärte er im Rahmen seines ersten öffentlichen Auftritts als „Welt-Direktor“ für die Fußballvereine des österreichischen Getränkeriesen Red Bull, dem unter anderen Clubs auch RB Leibzig gehört.

Rivalität zwischen Klopp und Guardiola Die Rivalität zwischen Klopp und Manchester Citys Trainer Pep Guardiola ist legendär. Beide lieferten sich in der Premier League packende Duelle um die Meisterschaft. Klopp beschrieb ihre Beziehung einst als "respektvoll", betonte jedoch: "Wir sind keine Freunde." In der Vergangenheit äußerte Klopp humorvoll, er würde es begrüßen, wenn Guardiola eine Auszeit nähme: "Ich würde es vorziehen, wenn Pep vier Jahre lang ein Sabbatical einlegen würde. Eigentlich wäre es mir lieber gewesen, wenn er die letzten vier Jahre ein Sabbatjahr eingelegt hätte." In liebevoller sportlicher Abneigung verbunden: Jürgen Klopp (l.) und Pep Guardiola (r.). Manchester City sieht sich derzeit mit 115 Anklagepunkten konfrontiert, die finanzielle Verstöße zwischen 2009 und der Saison 2022/23 betreffen. Sollten sie für schuldig befunden werden, drohen dem Verein harte Strafen, darunter Punktabzüge, hohe Geldbußen oder sogar der Ausschluss aus der Premier League. Klopp, der Liverpool von 2015 bis 2022 trainierte, führte den Verein zu zahlreichen Erfolgen, darunter der Gewinn der Champions League und der Premier League. Sein humorvoller und charismatischer Charakter machte ihn bei Fans und Medien gleichermaßen beliebt. Ob es tatsächlich zu der von Klopp angekündigten Feier auf Mallorca kommt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass die Fußballwelt gespannt auf die Entwicklungen rund um Manchester City blickt und Klopp bereit ist, jede Gelegenheit für eine ausgelassene Party zu nutzen.