Das am berühmten Muro-Strand gelegene Fünf-Sterne-Hotel Palace fungiert jetzt unter einem anderen Namen. Es gehört Medienberichten zufolge zum Hyatt-Konzern. Die Edelherberge verfügt über 184 Zimmer und bietet seinen Gästen mehrere große Swimmingpools, direkten Strandzugang und großflächige Gartenanlagen.

In den zwei Restaurants des Komplexes wird auf die mediterrane Küche und auf lokale Produkte gesetzt. Die meisten Gäste stammen aus dem Ausland. Der Muro-Strand gilt als einer der schönsten der Welt und zieht in der Hochsaison jedesmal zahllose Besucher an.

Es reiht sich dort ein Hotel an das andere. Auch große Konzerne wie Iberostar oder Zafiro sind dort mit hochklassigen Anlagen vertreten. Das Publikum, das dort den Urlaub verbringt, gilt eher als iviliert und begütert.

Die amerikanische Kette Hyatt verfügt nunmehr über 55 Hotels in Spanien. Sie ist das ausländische Hotelunternehmen mit den zweitmeisten Zimmern im Land. Ziel des Management ist, die Zahl der Häuser zu verdoppeln. Hyatt verfügt vor allem über Fünf-Sterne-Herbergen.