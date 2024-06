Interessanter Fakt für Hunderttausende Mallorca-Urlauber: Die irische Billig-Airline Ryanair, die die Insel von zahlreichen Flughäfen im deutschsprachigen Raum anfliegt, versteckt "geheime" Premium-Sitze, und zwar im Flugzeugtyp Boeing 737 Max. Darüber berichtet das Flugportal Aerotelegraph. Dort bieten die beiden Sitze 29 A und 29 F einen Sitzabstand von jeweils fast 1,5 Metern. Normalerweise bietet Ryanair nur in den klassischen Notausgang-Reihen 16 und 17 mehr Beinfreiheit an.

Warum das so ist? Die Antwort liegt in der besonderen Version der Boeing 737 Max. Der US-Flugzeugbauer hat für Ryanair eine Variante des Modells entwickelt, die bis zu 200 Reisenden Platz bietet. Als Folge musste Boeing aber hinter den Flügeln zwei zusätzliche Notausgänge einbauen, um den Flieger im Notfall schnell genug evakuieren zu können. Ähnliches gibt es auch in der Boeing 757 oder dem Airbus A321.

Aber: Ryanair will natürlich auch hier Geld verdienen und vermarktet die beiden Sitze gesondert. 29 A und E gelten im Buchungsprozess als XL-Seat und kosten je nach Strecke extra. Zwei Nachteile haben die Plätze zudem. Durch den Einbau der Notausgänge haben die Reihen 28 und 29 keine Fenster.

Aktuell gehören 146 Max-8-200 zur Ryanair-Flotte. Den Großteil seiner Flüge absolviert Ryanair nach wie vor mit dem älteren Schwestertyp Boeing 737-800, der nicht über die beiden Premiumsitze verfügt. Im Januar teilte Group-Chef Michael O'Leary auf einer Pressekonferenz mit, dass er damit rechne, ab 2027 alle Maschinen des Typs 737 Max in der Flotte zu haben.