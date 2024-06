Die immer restriktiveren Handgepäckregeln von Mallorca-Airlines beflügeln die Kreativität von Gepäckherstellern. Seit kurzem gibt es Köfferchen auf dem Markt, die wie klassische Trolleys aussehen, aber Rucksäcke sind. Die Maße sind 40x20x25 Zentimeter, die untere anderem Ryanair für den billigsten Tarif verlangt. Die Gepäckstücke passen bequem wie verlangt unter den Vordersitz.

Firmen, die die neuen Trolleys herstellen, sind unter anderem Ezuola oder Kono. Die Produkte kosten in der Regel zwischen 24 und 50 Euro und können unter anderem bei Online-Shops wie Amazon erstanden werden. Manche sind sogar mit USB-Anschlüssen ausgestattet worden.

In den vergangenen Jahren wurde es usus, dass die Handgepäckstücke am Gate mitunter genauestens untersucht werden. Wenn so ein Gepäckstück nur einen Zentimeter zu groß ist, kann es passieren, dass hohe Zusatzgebühren verlangt werden, die manchmal den eigentlichen Flugpreis sogar deutlich übersteigen.

Neben Ryanair ist es auch unter anderem bei den Mallorca-Fliegern Easyjet und Vueling zum billigsten Tarif nur möglich, mit Handgepäck zu fliegen, das im Jet unter den Vordersitz passt und ganz bestimmte Maße hat. Damit wollen die Airlines Staus im Innenraum verhindern und das Besteigen sowie Verlassen der Flugzeuge vereinfachen.