Die Flugverbindungen zwischen den Flughäfen Palma de Mallorca und Andorra bleiben weiterhin bestehen. Das hat dieser Tage die Regierung des Kleinstaates entschieden, nach dem bei Nachforschungen herausgekommen war, dass die Nachfrage von Reisenden das ganze Jahr über gleichbleibend hoch ist. Bis Ende 2025 soll es mindestens zwei direkte Flüge pro Woche geben.

Zu Beginn des Pilotprojekts Anfang Januar dieses Jahres hatte es noch Zweifel gegeben, ob sich die Flugverbindung zwischen Mallorca und dem Pyrenäen-Staat rentiere. Denn geplant war zunächst nur ein Angebot bis Ende März 2024.

Der Tourismusminister des Pyrenäen-Landes merkte jedoch schnell, wie groß die Nachfrage war und beschloss, die Verbindung bis Dezember aufrechtzuerhalten. Inzwischen kamen die Verantwortlichen zu der Erkenntnis, dass es sich lohne, 2025 das gleiche Angebot beizubehalten.

Die Flugzeit zu dem zwischen Frankreich und Spanien liegenden Kleinstaat beträgt 57 Minuten. Am auf spanischem Territorium befindlichen Airport namens Andorra-La Seu d'Urgell angekommen, können die Passagiere in einen Bus steigen, der sie schließlich in das nur 20 Kilometer entfernte Gebirgsland transportiert.

Andorra ist vor allem in der Ski-Saison ein beliebtes Reiseziel. Außer den Wintermonaten gilt der Mini-Staat auch zwischen Frühling und Herbst als attraktives Wandergebiet. Das Land ist der größte der sechs europäischen Zwergstaaten. Das katalanischsprachige Land ist das einzige, in dem zwei ausländische Amtsträger gemeinsam die Funktion des Staatsoberhauptes wahrnehmen. Der Bischof von Urgell aus Katalonien und der Präsident von Frankreich regieren in einer symbolischen Doppelherrschaft.