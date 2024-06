Ein 74-jähriger deutscher Tourist ist am vergangenen Donnerstagmorgen in den Felsen der Cala Egos bei Andratx im Südwesten von Mallorca tot aufgefunden worden. Der Mann war am Vorabend vermisst gemeldet worden, nachdem er bei dem Spaziergang mit seiner Frau plötzlich verschwunden war.

Laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" meldete die Ehefrau ihren Gatten um 18.00 Uhr bei der Polizei als verschollen. Es wurde eine große Suchaktion eingeleitet, bei der die Feuerwehr aus Calvià und Sóller und zahlreiche Polizisten beteiligt waren. Auch mit einem Hubschrauber wurde nach dem Bundesbürger gesucht. Als die Rettungstruppe den Mann um 3.30 Uhr nachts noch nicht gefunden hatten, brachen sie die Suche ab. In den frühen Morgenstunden begaben sich die Helfer wieder zur Arbeit und fanden das Opfer schließlich um 8.30 Uhr leblos. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Genauere Informationen zur Todesursache sind noch nicht bekannt. Es geraten immer wieder einige Wanderer in prekäre Situationen, weil sie sich der Gefahren und der Anstrengungen nicht bewusst sind. Es wird stets gewarnt, gut vorbereitet und mit ausreichend Wasservorrat auf die Reise zu gehen.