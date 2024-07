An diesem Wochenende beginnen die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Tausende Menschen aus dem bevölkerungsstarksten Bundesland der Republik wollen ihren Urlaub auf Mallorca verbringen. Entsprechend haben sich die Flughäfen gerüstet, um dem Ansturm an Passagieren gerecht zu werden.

Zum Start in die Ferien sowie an den Wochenenden werde das Passagieraufkommen besonders hoch sein, heißt es vom Flughafen Düsseldorf. Der Airport ist der am stärksten frequentierte in Nordrhein-Westfalen. Besonders voll wird es an diesem Wochenende: "Spitzentag ist Sonntag, 7. Juli, mit über 75.000 Passagieren." Insgesamt sollen in den Sommerferien 3,3 Millionen Fluggäste abgefertigt werden. Dabei steht das Reiseziel Palma de Mallorca mit mehr als 800 Abflügen an der Spitze. Gleich danach kommt Antalya an der türkischen Riviera mit mehr als 600 Abflügen.

Mit Chaos oder langen Schlangen rechnet man am Airport Düsseldorf aber nicht: "An den Sicherheitskontrollen sind sehr kurze Wartezeiten längst die Regel. Die Performance an den Sicherheitskontrollen ist die beste der letzten fünf Jahre", heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem habe man das "Self Bag Drop-Angebot" ausgeweitet. An automatischen Schaltern können Reisende ihre Koffer selbst einchecken. Aktuell können Passagiere, die mit Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Eurowings und bei ausgewählten Flügen auch Condor reisen, ihr Gepäck automatisiert aufzugeben.

Köln Bonn Airport

Am Köln Bonn Airport geht mit dem Beginn der NRW-Sommerferien ebenfalls die größte Reisewelle los. "In den kommen sechseinhalb Wochen rechnet der Airport mit 1,7 Millionen Reisenden, die es besonders in südliche Gefilde wie die Türkei, Spanien, Italien und Griechenland zieht", so der Flughafen. Besonders verkehrsreich sollen dabei "die beiden letzten Ferienwochenenden Mitte August mit jeweils rund 118.000 Passagieren" werden.

Fluggästen wird empfohlen, sich "einen festen Zeitslot für die Sicherheitskontrolle zu buchen". Das geht online, der "Service ist kostenfrei und jeweils ab 72 Stunden vor dem Abflug buchbar". So sollen lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen des Köln Bonn Airport zu Beginn der Hauptreisezeit vermieden werden.

Flughafen Dortmund

Ein wenig entspannter wird es wohl am Flughafen Dortmund zugehen: "Während der sechseinhalbwöchigen Ferienperiode werden am Dortmunder Flughafen mehr als 400.000 Sommerurlauber erwartet", gibt der Airport bekannt. Reisenden wird empfohlen, zweieinhalb Stunden früher am Flughafen zu sein. Oder ihr Gepäck schon am Vorabend aufzugeben: "Eurowings-Passagiere, die einen Flug antreten, der planmäßig vor 12:00 Uhr mittags startet, können ihr Gepäck gegen eine geringe Gebühr bereits am Vorabend zwischen 18:00 und 20:00 Uhr einchecken."

Auch in Dortmund gehört Palma de Mallorca zu den beliebtesten Reisezielen in den Sommerferien. 20 wöchentliche Umläufe gibt es aktuell, ab 06. Juli erweitert der Flughafen das bestehende Angebot von Eurowings und Ryanair um eine weitere Airline mit Direktverbindung auf die beliebte Baleareninsel. Dann wird die Fluggesellschaft Condor die Strecke wieder aufnehmen.

Flughafen Münster/Osnabrück

Ähnlich verhält es sich am Flughafen Münster/Osnabrück. Im diesjährigen Sommerflugplan ist das Mallorca-Angebot noch einmal aufgestockt worden. An dem Airport in Nordrhein-Westfalen gibt es die größte Insel-Auswahl seit 16 Jahren. Insgesamt können Urlauber aus vier Airlines wählen: Eurowings, Ryanair, Smartlynx und Condor, die den Flughafen Münster/Osnabrück zum ersten Mal anfliegen wird. Insgesamt wird es zwischen dem kleinen Urlaubsflughafen und Palma de Mallorca in der Hauptsaison bis zu sechs tägliche Verbindungen geben.