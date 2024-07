Dass ein Flieger abhebt und kurz darauf zum Airport zurückkehrt, passiert immer mal wieder. Grund sind meist technische Probleme. Dass diese Situation aber gleich zweimal hintereinander geschieht, kommt aber eher selten vor. Passiert ist das Ganze jetzt trotzdem, und zwar am Flughafen von Palma de Mallorca, wie das Aviation-Fachportal Aerotelegraph berichtet.

Am vergangenen Mittwoch hob die Boeing 757 der deutschen Fluggesellschaft Condor mit (Luftfahrtkennzeichen D-ABOG) um kurz vor zehn Uhr morgens in Richtung Frankfurt am Main ab. Der Flieger mit der Flugnummer DE1773 stieg aber nur auf rund 3000 Meter Höhe, drehte über Cala Rajada in einer Linkskurve um, überflog die Insel komplett von Ost nach West und landete um 10.29 Uhr wieder am Airport Son Sant Joan.

Doch damit nicht genug: Um kurz vor halb zwei startete die Maschine erneut, wieder sollte es nach Frankfurt am Main gehen. Doch wieder stieg sie nur knapp über 3000 Meter, drehte zwischen Menorca und Mallorca erneut um, überflog Mallorca und landete um kurz vor zwei am Flughafen Palma. Die Passagiere wurde schließlich am Nachmittag mit einer Ersatzmaschine nach Deutschland geflogen, wie bei Flightradar 24 zu erkennen ist.

Ähnlicher Vorfall im März

Condor erklärte gegenüber Aerotelegraph, das Flugzeug sei "wegen einer Fehlermeldung an den Landeklappen zurückgekehrt" und ohne besondere Vorkommnisse gelandet. Es werde seitdem auf Mallorca überprüft und gewartet, um "in den kommenden Tagen wieder eingesetzt zu werden".

Kurios: Bereits im März hatte es auf der Insel einen ähnlichen Vorfall gegeben. Damas war eine Maschine der Airline Eurowings betroffen. Der Flieger musste auf dem Weg nach Mallorca wegen zwei medizinischen Notfällen zunächst auf dem Startflughafen Hannover und anschließend in Stuttgart notlanden.