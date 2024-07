Mitten in der Hochsaison muss die immer wieder mit ernsten Problemen konfrontierte, auch nach Mallorca fliegende Condor-Schwester Marabu auf einen ihrer Jets verzichten. Der Airbus A320 Neo konnte nach Informationen des Fachportals www.aerotelegraph.com seit rund drei Wochen nicht mehr starten.

Der Airbus A320 ist dem Bericht zufolge acht Jahre alt. Seit Mai 2023 betreibe Marabu Airlines das Flugzeug mit der Kennung ES-MBC. Zuerst sei es gemietet von der Airline Nordica gemietet worden, die es selbst von Aviation Capital Group ACG leaste.

Wie laut Aerotelegraph Daten des Flugverfolgungsdienstes Radarbox belegen, absolvierte der A320 Neo am 27. Juni zuletzt den Flug DI6023 von Hurghada nach München. Seit dieser Landung am bayerischen Flughafen sei das Flugzeug aber nicht mehr in der Luft gewesen.

Der A320 Neo habe damals Schaden genommen, so Aerotelegraph weiter. Marabu habe sich nicht äußern wollen. Aktuell helfe die seit vielen Jahrzehnten eng mit Mallorca verbundene Schwester-Airline Condor Marabu mit einem Flugzeug aus.

Marabu wurde im Jahr 2022 durch die britische Investmentgesellschaft Attestor gegründet. Diese war Mitte 2021 bei Condor eingestiegen, nachdem Condor im April 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie und der deshalb geplatzten Übernahme durch die Muttergesellschaft der polnischen LOT in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Eigentümerin ist die CD Ferienflug Hessen Holding GmbH in Frankfurt am Main, die auch die Hälfte der Condor-Anteile hält.

In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu zum Teil großen Verspätungen und Annullierungen bei Marabu. Dadurch geriet der Ruf des Unternehmens ins Wanken. Nach dem Erwerb von weiteren Flugzeugen stabilisierte sich die Lage der Airline aber zusehends.