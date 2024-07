Es war am vergangenen Samstag (20.7.), als Mayra A. und ihre Mutter beschlossen, den Tag am Strand von Alcúdia auf Mallorca zu verbringen. "Wir wollten ein Strandliegen-Set mit Schirm mieten und ein paar Stunden am Meer relaxen", berichtet A. gegenüber MM. "Die Playa war gut besucht, umso überraschter waren wir, dass viele Liegen direkt an der ersten Meereslinie noch unbesetzt waren".

Schnell nutzten die beiden Mallorquiner ihre Chance und machten es sich unter einem der Schirme bequem. Kurze Zeit später tauchte ein Angestellter des Strandliegenverleihs auf. Doch statt die 18,20 Euro für die Tagesmiete abzukassieren, erklärte er den beiden Frauen, dass sie hier nicht bleiben könnten, da das Set bereits reserviert sei. Reservierte Strandliegen ohne "Mieter" in der ersten Meereslinie "Wir waren zuerst verblüfft, bis der Mann auf das rote Plastik-Klebeband um den Schirmständer zeigte, auf dem Reservado stand". Na gut, dann zur nächsten Liege. Doch schnell stellten die Mallorquiner fest, dass alle "freien" Liegen in der ersten und zweiten Meereslinie ebenfalls bereits reserviert waren. "Ich musste mit meiner 80-jährigen Mutter über eine halbe Stunde laufen, bis wir ein noch nicht besetztes beziehungsweise reserviertes Strandliegen-Set mieten konnte", berichtet A. wütend. Auf Nachfrage bei einem der Vermieter erzählte man ihr, dass die Gemeinde Alcúdia ein Online-Reservierungssystem eingerichtet habe, auf dem man ähnlich wie Sitzplätze in Kinos oder Theater ein, zwei oder gleiche mehrere Sets per Mausklick und anschließender Zahlung reservieren könne. Auf Anfrage von MM bestätigte man im Rathaus die Angaben des Konzessionärs Die Mindestdauer für Online-Reservierungen der Strandliegen-Sets, deren genauer Standort anhand einer Karte angezeigt wird, betrage vier Tage, theoretisch könne man aber die ganze Saison "seine" Strandliege im voraus belegen. Und genau das scheinen bereits einige örtliche Hotels erkannt zu haben, die schon mal "vorab" die vordersten Strandliegen-Sets gegen Zahlung reservieren, um sie dann – wenngleich auch für den selben Preis, sprich 18,20 Euro – ihren Gästen im Laufe der Saison als netten Extra-Service anzubieten. Motto: "Sie wollen einen schattigen Platz direkt am Wasser? Kein Problem, wir erledigen das!" Wer am gleichen Tag an den Strand kommt, um ein Set zu mieten, geht oft leer aus Das Online-Reservierungssystem für "Hamacas y sombrillas" ("Liegestühle und Sonnenschirm") der Gemeinde Alcúdia ist seltsamerweise jeden Tag lediglich von 16 Uhr nachmittags bis um 6 Uhr des nächsten Morgen operativ. Der Reservierungsvorgang selbst ist dank der Standortkarte relativ kinderleicht. Bei einem MM-Versuch versuchten wir, gleich mal zehn Sets direkt an der ersten Wasserlinie für einen Monat, sprich 30 Tage im voraus zu belegen. Kein Problem: Für 5460 Euro wären sie unsere gewesen.