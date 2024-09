Die Unternehmen des Gaststättengewerbes auf Mallorca haben ihre Öffnungszeiten in der vergangenen Saison erheblich verkürzt. Sie taten dies, indem sie auf bestimmte Arbeitsschichten verzichteten. Der Grund für diese Maßnahme waren zu wenig Personal sowie ein allgemeiner Kostenanstieg.

Schon in den beiden zurückliegenden Jahren hatten sich die Betreiber für diesen Schritt entschieden. "In diesem Jahr haben die Schließungen zugenommen", sagte der Präsident des Arbeitgeberverbandes CAEB-Gaststättengewerbe Mallorca, Juanmi Ferrer. Gleichzeitig erklärte Ferrer, dass die Branche zuversichtlich auf den Aufschwung der zweiten Saisonhälfte blicke. Es wird erwartet, dass die Senkung der Preise für Unterkünfte und Flugtickets den Touristen einen größeren Spielraum für das Zusatzangebot lässt.

In Bezug auf die Öffnung von Restaurants über die Hochsaison hinaus erklärte Ferrer: "Diejenigen, die am besten aufgestellt sind und über ein Netz lokaler Kunden verfügen, werden sich halten." Er fügte hinzu, dass "das Bestreben der Unternehmen in den Tourismusgebieten darin besteht, so lange zu wachsen, wie es die wirtschaftliche Lage zulässt."

Ferrer empfahl: "Unternehmen, die fünf Monate lang geöffnet sind, sollten sieben Monate lang geöffnet sein, und diejenigen, die sieben Monate lang geöffnet sind, sollten acht, neun oder zehn Monate lang geöffnet sein. Die Geschäfte im Zentrum Palmas oder in Gegenden mit hohem Publikumsverkehr sollten anstreben, alle zwölf Monate im Jahr geöffnet zu haben." In diesem Sinne riet er Betrieben, sich während der Saison ein Polster für den Winter anzuhäufen.

