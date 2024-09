Die zwischen Mallorca und mehreren deutschen und österreichischen Städten verkehrende Fluggesellschaft Ryanair hat die Sitzplätze genannt, die in ihren Jets vom Typ Boeing 737-800 besser gemieden werden sollten. Es handelt sich um die Sitze 12 A und 12 F.

Dort kann es passieren, dass gar kein Fenster vorhanden ist oder dass dieses falsch ausgerichtet ist, so dass man gar nicht richtig herausblicken kann. Außerdem gelten die Reihen 1 und 33 für Ruhesuchende nicht unbedingt als idealer Ort: Dort ist die Bewegung vor den Toiletten am intensivsten.

Wer jedoch unbedingt schlafen will, ist nach Auskunft der beliebten Airline mit dem Platz Nummer 11A am besten bedient. Dort gibt es garantiert kein Fenster. Legt man Wert auf mehr Beinfreiheit, so werden die Reihen an den Notausgängen empfohlen, nämlich 16 und 17. Für diese Plätze kann man den Check-in bereits 60 Tage vor dem Flug machen. Ausstrecken kann man sich auch auf einem Sitz der Reihen 1 und 2. Einen Überblick über gute und schlechte Sitze bietet die Internetseite Seatguru.



Wer besonders schöne, also instagram-taugliche Fotos nebst einem Flügel machen will, ist laut Rayanir am besten an einem Fensterplatz (A oder F) der Reihen 15 und 18 aufgehoben. Nur dort harmoniiert der Flügel perfekt mit der Landschaft darunter.