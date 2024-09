Auf Mallorca geht der Kampf um Luxusliegen in die nächste Runde. In Cala Major, einem der Stadtstrände von Palma de Mallorca, ist der Streit um die Liegeflächen aufs Neue entbrannt. Es habe in dieser Sommersaison viel zu viele Liegestühle und Sonnenschirme zum Leihen gegeben – und zu wenig freie Liegeflächen im Sand. Darüber beschwert sich jetzt die Anwohnervereinigung erneut bei der Stadtverwaltung von Palma. Und hofft, dass sich in der nächsten Saison einiges ändert.

"Aktuell sieht der Strand wie ein Privatstrand aus", empören sich die Anwohner aus Cala Major und Sant Agustí, so berichtet die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora". Nur 22 Prozent der Sandfläche sei frei verfügbar, der Rest sei von den Installationen okkupiert. Dazu zählen Chiringuitos, Duschen, Toiletten, der Turm der Rettungsschwimmer, deren Lagerräume und natürlich Liegen und Sonnenschirme zum Mieten. Badegäste müssten schon auf die Wellenbrecher und Felsen ausweichen, um einen Liegeplatz zu finden. 78 Prozent der Sandfläche in Cala Major sei voll belegt – eine Frechheit, finden die Anwohner, und fordern, dass für die kommende Sommersaison anders kalkuliert wird. "Es muss berücksichtigt werden, dass die Sandfläche Jahr für Jahr durch die Erosion, durch Gezeiten und Stürme, schrumpft. Die Breite des Strandes geht verloren und verringert den möglichen Platz für Konzessionen und Badegäste", warnt Esteban Camps, Vizepräsident des Verbandes. Ähnliche Nachrichten Gewitterregen spülte bräunliches Wasser vor bekanntem Luxushotel auf Mallorca ins Meer Mehr ähnliche Nachrichten Es ist nicht das erste Mal, dass es in diesem Jahr in Cala Major Ärger gibt. Im Mai wurden, mit Beginn der Sommersaison, zum ersten Mal Luxusliegen an dem Strand aufgestellt. Für 70 Euro kann man sich für den ganzen Tag zwei gepolsterte Liegen sowie einen Sonnenschirm im Bali-Look mieten. Das "Premium"-Angebot ließ viele Anwohner und Residenten wütend zurück. Auf MM-Anfrage sagte ein Mitarbeiter in Cala Major, das neue Luxus-Angebot werde gut angenommen – ausschließlich von Urlaubern. Betrieben werden die Mietliegen von dem Unternehmen Beach i Oci, sie bestücken auch die anderen Stadtstrände der Inselhauptstadt. Die Anwohner von Cala Major und Sant Agustí wollen, dass für nächsten Sommer eine neue Ausschreibung durchgeführt wird. "Wir schätzen, dass die Konzessionäre die Zahl der Sonnenschirme und Liegen in den letzten fünf Jahren um mindestens 22 Prozent erhöht haben", beklagt der Sprecher der Vereinigung. Cala Major ist einer der Stadtstrände von Palma de Mallorca und erstreckt sich in Richtung Westen. Er ist barrierefrei und einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, daher ist er nicht nur bei Urlaubern, sondern auch bei Einheimischen und ausländischen Residenten sehr beliebt. Der Strand von Cala Major ist auch für Familien mit Kindern gut geeignet. Darüber hinaus gibt es eine gute Infrastruktur, mit Läden, Strandbars, Restaurants und Sanitäranlagen.