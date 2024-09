Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings schwört auch in der kühleren Jahreszeit auf Mallorca. Anlässlich der Vorstellung des Winterflugplans 2024/2025 teilte die Lufthansa-Tochter am Donnerstag mit, öfter nach Köln/Bonn, Dortmund, Berlin und Stuttgart zu fliegen. Hinzu kommen mehr Verbindungen in die östrreichische Stadt Salzburg.

Der Winterflugplan gilt ab dem 1. November und endet am 31. März des kommenden Jahres. Als Zuckerl werden der Pressemitteilung zufolge während der Weihnachtsferien 18 Verbindungen zwischen der Insel und der niedersächsischen Hauptstadt Hannover angeboten. Eurowings hatte im August bei einer großen Presseveranstaltung auf Mallorca einen Heißluftballon vorgestellt, der Ähnlichkeit mit einem Flugzeug hat und für Kurztouren gemietet werden kann. Unternehmenschef Jens Bischof unterstrich damals die uneingeschränkt enge Beziehung der Airline mit Mallorca, wo sie auf dem Flughafen Palma eine eigene Basis unterhält. Eurowings gehört zur Lufthansa Group und ist damit Teil des europaweit größten Airline-Konzerns. Nach eigenem Bekunden setzt sich die Fluggesellschaft deutlich vom Segment der Ultra-Low-Cost-Carrier wie Ryanair oder Easyjet ab. Nach der Pleite von Air Berlin im Sommer 2017 mutierte Eurowings zu einer der wichtigsten Linien zwischen der Insel und Deutschland bzw. Österreich.