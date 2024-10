Die Ministerpräsidentin von Mallorca und den Nachbarinseln, Marga Prohens, hat angekündigt, dass die Übernachtungssteuer während der Sommermonate erhöht wird, um den Touristenandrang zu regulieren. Damit wird der Urlaub auf Mallorca in der Hochsaison für Hunderttausende Deutsche noch einmal teurer.

Diese Maßnahme soll Teil eines Gesetzesdekrets sein, das im Februar verabschiedet werden soll. Gleichzeitig plant sie, die Steuer in den Wintermonaten Dezember, Januar und Februar zu senken, um den Tourismus außerhalb der Hauptsaison zu fördern. Prohens machte diese Ankündigung am zweiten Tag der politischen Generaldebatte im Balearen-Parlment.

Die sogenannte "Ecotasa", auch bekannt als Urlaubersteuer, war im Jahr 2016 auf den Balearen eingeführt worden. Sie wird von Touristen erhoben, die in Hotels, Ferienwohnungen oder anderen Unterkünften übernachten. Die Einnahmen aus dieser Steuer sollen in den Umweltschutz und die Förderung nachhaltiger Projekte fließen, um die Belastung durch den Massentourismus auszugleichen.

Um die Saisonentzerrung zu unterstützen, wird die Steuer in Zukunft den Monaten Dezember, Januar und Februar gesenkt. Prohens erklärte, dass die genauen Details zur Höhe der Steuererhöhung derzeit noch erörtert werden, insbesondere innerhalb der Reihen der Volkspartei (PP). Gleichzeitig wird an Lösungen gearbeitet, um den Anwohnern die steigende Steuerlast zu ersparen.

Des Weiteren kündigte Prohens an, dass die Regierung nach der Aufhebung des Moratoriums für neue Touristenunterkünfte die Vermietung an Touristen in Mehrfamilienhäusern ganz verbieten möchte. Eine weitere Maßnahme umfasst die Erhöhung der Wassersteuer für Großverbraucher, insbesondere Hoteliers, während Kleinverbraucher von einer Senkung der Wassersteuer profitieren werden. Prohens betonte, dass diese Maßnahmen zur Bekämpfung der Überlastung auch den Schutz der Wasserressourcen berücksichtigen müssen.