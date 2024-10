Auch Mallorca-Flüge betroffen: Kilometerlange Warteschlange am Münchner Airport

Vor dem Terminal 2 des Franz-Josef-Strauß-Flughafens in München hat sich in den vergangenen Tagen vor der Sicherheitskontrolle mehrfach eine ungewöhnlich lange Warteschlange gebildet. Die Menschen stauten sich am Donnerstag durchs komplette Gebäude, rund um die Empore, bis aus dem Terminal heraus. Zwischenzeitlich war die Schlange bis zu zwei Kilometer lang, wie der Flughafen bestätigte. Betroffen waren auch viele Passagiere, die über des verlängerte Wochenende nach Mallorca fliegen wollten.

Am Sonntag könnte es noch chaotischer zugehen, denn dann endet das berühmte Oktoberfest. Während die Wartezeit am Donnerstag mehr als eine Stunde betrug, könnte sie dann noch länger dauern. Vom Terminal 2 fliegen Lufthansa- und Discover-Jets nach Mallorca. Das Problem ist, dass im Terminal 2 alle Passagiere durch eine zentrale Sicherheitskontrolle müssen, deren Kapazität am deutschen Feiertag offenbar nicht ausreichte für die Masse an Fluggästen. Das sorgte für Rückstau bereits an den vorgeschalteten Bordkarten-Scannern. Videos in den sozialen Medien zeigen die endlose Schlange aus dem Terminal 2 heraus bis ins Freie. Ein Lufthansa-Kunde schrieb dazu auf Facebook: "Am Flughafen Wartezeit zur Sicherheitskontrolle 2,5 Stunden!!!" Eine Frau filmte die Menschenmenge draußen und notierte: „Und innen geht's weiter über zwei Etagen." Die Bild-Zeitung zitierte Airport-Sprecher Robert Wilhelm mit folgenden Worten: „Vor dem Bordkarten-Scanner begannen diejenigen, die keine Ellenbogen haben, das Nachsehen zu haben. Daher haben wir Personal zusammengezogen, für eine geordnete Schlange gesorgt, die ständig in Bewegung blieb und Wasser an die Fluggäste verteilt." An der Sicherheitskontrolle seien alle verfügbaren Schleusen geöffnet gewesen. Einmal dort angelangt, habe man hier noch etwa 15 Minuten gebraucht.