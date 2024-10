Vor allem in der Hauptsaison treiben auf Mallorca immer wieder Diebe und Trickbetrüger ihr Unwesen. In diesem Jahr ist eine der Hochburgen für Taschendiebstahl der idyllische Urlaubsort Sóller im Nordwesten der Insel. Die Polizei hat schon mehrfach gewarnt und überall in Sóller sowie in Port de Sóller Schilder aufgestellt, um Einheimische und Urlauber aufmerksam zu machen. Vor einigen Tagen hätte es fast einen MM-Leser erwischt: Um ein Haar wäre der Deutsche Trickbetrügern auf den Leim gegangen. Seine Geschichte will er nun erzählen, um auch andere Urlauber zu warnen.

Passiert sei das Unglück am vergangenen Donnerstag, 10. Oktober, gegen 15 Uhr, berichtet der Urlauber D.L. (vollständiger Name ist der Redaktion bekannt) am Telefon. Er sei von Biniaraix nach Sóller gefahren, dann habe auf einem Randstreifen angehalten und sei aus seinem Auto ausgestiegen. Dann sei ein Paar auf ihn zugekommen und habe zwei Euro fürs Parken wechseln wollen. "Sie waren beide gut gekleidet, sie sahen aus wie Touristen", erzählt der Deutsche. Der Mann und die schwangere Frau hätten den Mallorca-Urlauber auf gebrochenem Deutsch angesprochen, mit osteuropäischem Akzent. "Erst habe ich an nichts Böses gedacht", beschreibt der MM-Leser. Doch dann wurde ihm mulmig zu Mute. Der Mann sei ihm immer näher gekommen. Als D.L. die Autotür öffnete, um seine Kamera abzulegen, sei alles ganz schnell gegangen: "Der Mann drückte mich ins Auto rein und ich spürte, wie die Frau an meine Hosentasche ging." Sofort habe der Deutsche reagiert und sein Portemonnaie im letzten Moment noch festhalten können. "Ich drehte mich ruckartig um, die Frau geriet in Panik, ich griff mir ihre Handtasche und konnte meine Geldbörse aus ihrer Tasche ziehen." Seine Papiere, Bank- und Kreditkarten seien auf den Boden gefallen, doch der Urlauber konnte schnell alles zusammensuchen. Er habe nach Hilfe gerufen, doch kein vorbeifahrendes Auto hätte angehalten. Als D.L. dann in sein Auto stieg, um loszufahren, habe der Mann noch versucht, die Fahrertür zu öffnen und habe vor Wut auf die Motorhaube geschlagen. Dass der Vorfall Spuren hinterlassen hat, hört man am Telefon heraus. "Ich bin immer noch mitgenommen, ich hatte die blanke Panik", sagt der Deutsche mit einem Zittern in der Stimme. D.L. ist 73 Jahre alt und kennt die Insel wie seine Westentasche. Schon seit über 20 Jahren ist er öfter auf der Insel, um Urlaub zu machen und seinem Hobby als Fotograf nachzugehen. "Es ist noch nie etwas passiert, seit ich auf Mallorca unterwegs bin". Jetzt werde er aber künftig noch besser aufpassen. Sein Erlebnis habe er auch in den sozialen Medien geteilt, um auch andere Urlauber darauf aufmerksam zu machen. "Mir liegt viel daran, das öffentlich zu machen", ergänzt er. In dieser Saison hat die Polizei in Sóller sowie Port de Sóller mehrfach vor Taschendieben und Trickbetrügern gewarnt. Kriminelle Banden aus Rumänien treiben vor allem an zentralen Plätzen, Einkaufsstraßen und Sehenswürdigkeiten ihr Unwesen. Anwohner konnten die Diebe auch schon in flag­ran­ti ertappen und ihre Taten auf Video festhalten. Wie Sie sich im Urlaub auf Mallorca vor (Taschen-)Dieben schützen können, lesen Sie hier.