Am vergangenen Donnerstag hat der dritte Gipfel für nachhaltige Reiseziele in Llucmajor auf Mallorca stattgefunden. Dabei sprachen wichtige Tourismus-Experten über die soziale Dimension des Tourismus auf der Insel. Unter ihnen war auch ein Mitglied des Vorstands von Tui, Thomas Ellerbeck.

"Die Mallorquiner müssen entscheiden, wie viel und welche Art von Tourismus sie wollen. Die Insel gehört ihnen", sagte Ellerbeck. "Jetzt ist es an der Zeit, die Bürger in die Entscheidungsfindung einzubeziehen", bemerkte der Präsident des Inselrats von Mallorca, Llorenç Galmés, in seiner Eröffnungsrede. "Ohne den Menschen gibt es keinen Tourismus", bekräftigte die ausführende Direktorin der Tourismus-Abteilung der Vereinten Nationen, Zoritsa Urosevic. Man müsse den Menschen in den Mittelpunkt stellen und der Tourismus müsse sozial integrativ sein, so die Insiderin.

Bei der Konferenz wurde auch über ökologische Nachhaltigkeit in Bezug auf Tourismus gesprochen. Der Professor für Meteorologie und Klimawandel Mario Picazo zeigte die Auswirkungen des Klimawandels im Mittelmeerraum auf: "Die Temperaturen haben in den letzten fünfzehn Monaten Rekorde gebrochen und die Meeresströmungen haben sich verändert. Warme Luft erreicht nun Skandinavien und Russland." Picazo war sich sicher, dass "der Tourismus im Mittelmeerraum von Juli bis September wegen der Hitze zurückgehen wird, aber die Touristen werden zu anderen Zeiten des Jahres kommen."

Eine jüngst von der Forschungs-Abteilung der Bank BBVA veröffentlichte Studie gibt an, dass die Balearen aufgrund der globalen Erwärmung in den Sommermonaten 60 Prozent weniger Besucher empfangen könnten. Dieser Wert werde im Herbst teilweise wieder ausgeglichen und betrage über das Jahr hinweg bis zu 27 Prozent. Der dritte Gipfel für nachhaltige Reiseziele wird vom Inselrat von Mallorca und der Tourismus-Abteilung der Vereinten Nationen organisiert. Er ist Teil der Woche nachhaltigen Tourismus', die des Weiteren das Treffen "Sage and Scientists" sowie das Green Film Forum umfasst.

Auf Mallorca macht sich der Klimawandel neben gestiegenen Temperaturen auch in Form von Trockenheit bemerkbar: Nachdem eine Gemeinde im Tramuntana-Gebirge Haushalten bereits das Wasser abgedreht hatte, sollen zwei bei Deutschen beliebte Urlaubsorte im Inselosten jetzt Wasser sparen. Um welche Kommunen es sich handelt, erfahren Sie hier.