Der auf Mallorca entstandene und beheimatete Hotelkonzern Meliá will im kommenden Jahr gehörig expandieren. Wie das Unternehmen mitteilte, sind in aller Welt 15 Neueröffnungen geplant. Dabei handele es sich um Häuser der Marken ME by Meliá, ZEL Hotels, The Meliá Collection und Paradisus by Melia.

Den Auftakt macht das ME Lissabon, das in den ersten Monaten des neuen Jahres in der portugiesischen Hauptstadt eröffnet werden soll. Es verfügt über zahlreiche Versammlungssäle und eine Rooftop-Bar.

Auch in Spanien wird den Angaben zufolge expandiert, wenn auch nicht auf den heimischen Balearen. Im Winter oder Frühling öffnet das ME Málaga und wenige Monate später ein ME im Luxushafenort Marbella. Hinzu kommen neue Häuser im Urlaubs-Newcomerland Albanien, in China und in Griechenland.

Bereits im November wurde ein neues ME-Hotel auf der Mittelmeerinsel Malta eröffnet. In Mexiko werden Hotels in Guadalajara und Sayulita eingeweiht. Hinzu kommen ein neues Hotel in Hanoi in Vietnam und eines in Mailand.

Erst vor wenigen Tagen war auf Mallorca der Gründer der Meliá-Kette, Gabriel Escarrer Juliá, gestorben. Er war eine eine Schlüsselfigur in der Geschichte des globalen Tourismus. Sein Lebenswerk prägte nicht nur die Hotelbranche, sondern auch das Bild von Mallorca als Reiseziel.