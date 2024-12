In der kommenden Sommersaison wird es zwischen dem Flughafen Kassel und Palma de Mallorca noch mehr Verbindungen geben. Die spanische Charterfluggesellschaft Alba Star wird zweimal pro Woche fliegen. Das gab der hessische Airport am Samstag auf seiner Instragram-Seite bekannt. Damit wird das Mallorca-Angebot des kleinen Regionalflughafens verdoppelt.

Ab 8. Mai 2025 wird es immer donnerstags und sonntags auf die Insel gehen, dabei ist das Angebot als Flug oder Pauschalreise buchbar. Die Flüge sind bei Reisebüros, Reiseveranstaltern und Onlineportalen verfügbar, so der Airport Kassel-Calden. Laut des Branchenportals aerotelegraph.com soll die Route bis 26. Oktober 2025 bedient werden.

Konkret werden die Flüge zwischen Kassel und der Insel zu folgenden Zeiten verkehren: Sonntags Palma de Mallorca 15:30 – 17:55 Uhr Kassel sowie Kassel 18:45 – 21:10 Uhr Mallorca, donnerstags PMI 08:15 – 10:40 Uhr Kassel und Kassel 11:30 – 13:50 Uhr Mallorca. Der Flughafen lockt dabei mit Reisegepäck bis 20 Kilogramm und einem Handgepäckstück von acht Kilo inklusive sowie kostenfreiem Check-in am Flughafen am Flugtag oder Vorabend-Check-in.

Schon in diesem Sommer hatte die spanische Fluggesellschaft Alba Star die Route zwischen der Insel und Kassel bedient und wird im Sommer 2025 erneut mit einer Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen im Einsatz sein. Die spanische Airline hat ihren Firmensitz in Palma de Mallorca und wurde im November 2009 gegründet. Neben Mallorca werden auch die Kanarischen Inseln und Städte in Italien angeflogen.

Eröffnet wurde der Flughafen Kassel-Calden im April 2013. Seitdem liegen die Fluggastzahlen weit unter den Erwartungen und der Airport schreibt jährlich große Verluste.