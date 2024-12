Gerade erst hat die Fluggesellschaft Ryanair einen massiven Abbau ihrer Strecken an deutschen Flughäfen bekanntgemacht – doch an einem kleinen deutschen Flughafen wird sich die Airline wohl bald wieder ansiedeln. Ab März 2025 dürfte es vom Flughafen Lübeck in Schleswig-Holstein erneut auf die Insel gehen.

Die Mallorca-Flüge sind in der Ryanair-App schon buchbar – allerdings nur dort. Weder auf einschlägigen Suchportalen noch auch auf der Webseite von Ryanair sind sie bisher gelistet. Demnach soll die Strecke auf die Insel von Lübeck aus am 30. März 2025 aufgenommen werden und bis 25. Oktober kommenden Jahres bedient werden. Ähnliche Nachrichten Mehr Mallorca-Flüge: Von diesem deutschen Flughafen kommen Sie im Sommer öfter auf die Insel Mehr ähnliche Nachrichten Laut der Ryanair-App wird es vom Flughafen Lübeck dreimal pro Woche nach Palma de Mallorca gehen – immer mittwochs, freitags und sonntags. Die Pressesprecherin des Airports, Stefanie Eggers, wollte das weder offiziell bestätigen noch dementieren, sagte sie auf Anfrage des Mallorcas Magazins. "Das wäre eine tolle Sache für uns", ordnete sie ein. "Viele Fluggäste haben uns schon zu uns gesagt: 'Mallorca muss erhalten bleiben' und einige haben die Flüge auf die Insel sogar schon gebucht", erzählt Stefanie Eggers. Vor mehr als zehn Jahren war die Billigairline Ryanair zum letzten Mal in Lübeck gelandet. Im Oktober dieses Jahres hatte die irische Fluggesellschaft angekündigt, ihr Angebot in Deutschland stark zusammenzustreichen. Mallorca-Flüge von Dortmund, Dresden und Leipzig/Halle sind damit Geschichte, in Hamburg wird das Angebot außerdem um rund 60 Prozent reduziert. Begründet worden ist diese Entscheidung mit stark gestiegenen Kosten an deutschen Flughäfen.