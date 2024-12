In der Gemeinde Calvià auf Mallorca wird der rote Teppich für den Luxustourismus ausgerollt: Gleich drei neue Fünf-Sterne-Hotels sollen bis Sommer 2025 eröffnen und das Angebot für anspruchsvolle Gäste erweitern. Neben der deutschen Boutique-Hotelkette Aethos planen auch Mandarin Oriental und die Puro Group spektakuläre Neuzugänge. Mit den Neueröffnungen wird die Zahl der Fünf-Sterne-Hotels in der Gemeinde von 14 auf 17 steigen – ein weiterer Schritt in Richtung hochwertigeres Tourismusangebot.

Aethos übernimmt das ehemalige Hotel Mar i Pins in Paguera. Die 2021 gegründete Kette betreibt aktuell fünf Boutique-Hotels in Europa, darunter Standorte in Italien und Portugal, und setzt auf modernes Design, Nachhaltigkeit und ein persönliches Ambiente. „Wir möchten Hotels schaffen, die mehr sind als nur eine Übernachtungsmöglichkeit – ein Ort zum Durchatmen und Erleben“, so CEO Benjamin Habbel. Mit dem Einstieg auf Mallorca macht Aethos klar, dass auch kleinere, individuell geführte Hotels im Luxussegment ihren Platz finden können.

Ein Schwergewicht unter den Neuzugängen ist das Mandarin Oriental Punta Negra. Die renommierte Hotelgruppe übernimmt das ehemalige Punta Negra Hotel in Costa d’en Blanes und wird es bis 2025 in ein luxuriöses Resort verwandeln. Im Fokus steht hier vor allem der US-amerikanische Markt. „Diese Art von Gästen bleibt oft nur ein paar Tage, gibt dafür aber überdurchschnittlich viel aus – ein Plus für die lokale Wirtschaft“, erklärte die Tourismusbeauftragte von Calvià, Elisa Monserrat.

Hinzu kommt das Purobeach Resort Santa Ponsa, das aus dem bisherigen Hotel Santa Ponça Park entsteht. Die Puro Group, bekannt für ihre Beachclubs und Lifestyle-Konzepte, will hier mediterranen Charme mit modernem Komfort verbinden. Ein Magnet für designbewusste Gäste, die Wert auf Entspannung und Stil legen.

Calvià zählt aktuell 51.330 Hotelbetten, wobei mehr als 80 Prozent auf Vier-Sterne-Hotels entfallen. Die Gemeinde hat sich jedoch vorgenommen, die Zahl der gehobenen Unterkünfte weiter auszubauen. Mit den neuen Fünf-Sterne-Hotels wird nicht nur die Saison verlängert, sondern auch die Abhängigkeit von klassischen Sommertouristen verringert. Bürgermeister Juan Antonio Amengual sieht darin eine Chance: „Mehr Qualität bedeutet nicht nur mehr Einnahmen, sondern auch einen nachhaltigen Tourismus, der allen zugutekommt.“