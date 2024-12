Während Ryanair vom Sommer des kommenden Jahres an auf Flüge von Dortmund nach Mallorca verzichtet, tut Condor es jetzt Eurowings gleich und bietet dann zusätzliche Kapazitäten an. Ab dem 16. Juni 2025 werde man tägliche Verbindungen anbieten, teilte der im Ruhrgebiet gelegene Airport am Montag mit.

"Nachdem die Fluggesellschaft die spanische Insel in der vergangenen Sommerperiode mit drei wöchentlichen Verbindungen ansteuerte, nimmt sie im Mai kommenden Jahres den Betrieb nach der Winterpause zunächst wieder mit drei wöchentlichen Flügen auf und steigert bis Mitte Juni sukzessive auf sieben Verbindungen pro Woche." Ähnliche Nachrichten Mallorca-Airline Condor: So sieht der neue pinkfarbene Flieger von innen aus Mehr ähnliche Nachrichten Neben Condor fliegt auch Eurowings von Dortmund nach Palma. Wie der große Player vor einigen Tagen mitteilte, sind für den Sommerflugplan immerhin 14 Verbindungen pro Woche auf die Balearen-Insel vorgesehen. Die Mitteilung von Ryanair, wegen hoher Abgaben in Deutschland ab dem kommenden Sommer auf den Ruhrpott-Airport und auf den Flughafen Dresden ganz zu verzichten, hat bei potenziellen Reisenden für Verärgerung in den sozialen Netzwerken gesorgt. Eurowings sorgt jetzt mit der Aufstockung der Flüge für Abhilfe