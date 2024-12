Trotz der Insolvenz der Düsseldorfer Lindner Hotelgruppe bleibt das beivielen deutschen Urlaubern beliebte Lindner Hotel in Bendinat auf Mallorca optimistisch in die Zukunft blickend. Wie die Pressesprecherin Conchi Franco betonte, hat der Insolvenzantrag in Deutschland keinen Einfluss auf den mallorquinischen Standort. Die Gäste können sich auf eine umfangreiche Renovierung freuen: Vom 7. Januar bis Ende März wird das Vier-Sterne-Haus modernisiert und bleibt geschlossen, soll aber anschließend zur neuen Saison wieder öffnen.

Die Pläne umfassen eine "stylischere" und "nachhaltigere" Neugestaltung des Hotels. Einige Suiten erhalten einen hellen und frischen Look, die Lobby wird luftiger, und das gesamte Konzept setzt stärker auf Nachhaltigkeit. Bereits jetzt ist das Hotel zu 74 Prozent nach dem „GreenSign Level 4“-Standard zertifiziert. Auch Golfliebhaber dürfen sich freuen, da das Angebot für sie erweitert wird.

Trotz dieser positiven Ausblicke auf Mallorca bleibt die Insolvenz der Lindner Hotelgruppe ein einschneidendes Ereignis. Das Amtsgericht Düsseldorf folgte am Dienstag dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und bestellte die Kanzlei Andres Partner als vorläufigen Sachverwalter. Ziel sei es, das Unternehmen durch die Instrumente der Insolvenzordnung nachhaltig zu restrukturieren.

Die Hotelgruppe mit Sitz in Düsseldorf betreibt 39 Häuser in zehn europäischen Ländern und in den USA. Rund 850 Mitarbeiter in Deutschland sind von der Situation betroffen. Der Restrukturierungsexperte Frank Kebekus erklärte, dass die wirtschaftlichen Herausforderungen der Pandemie und des Ukraine-Krieges nachlaufende Verpflichtungen geschaffen hätten, die nicht mehr tragbar seien.

Während es Gerüchte über eine finanzielle Schieflage bereits länger gab, bemüht sich die Lindner Hotel AG, alle Chancen für die Zukunft ihrer erfolgreichen Konzepte zu wahren. Bis auf Weiteres soll der Geschäftsbetrieb in allen Hotels aufrechterhalten bleiben. Auf Mallorca zeigt sich das Lindner Hotel in Bendinat dabei als positives Beispiel, wie es auch in schwierigen Zeiten möglich ist, an der Weiterentwicklung festzuhalten und Gästen ein hochwertiges Erlebnis zu bieten.