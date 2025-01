Die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa, die auch Mallorca anfliegt, hat ihren ältesten Airbus A320 ausgemustert. Das Exemplar der Airbus-Baureihe, mit der in den vergangenen Jahren auch regelmäßig die Strecken von Frankfurt/Main beziehungsweise München zur Insel bedient wurde, trug die Seriennummer 401 und den Namen der Stadt Quedlinburg in Sachsen-Anhalt, wie das Aviation-Fachportal Aerotelegraph berichtet.

Nach beeindruckenden 67.000 Flugstunden und 32 Dienstjahren war am Montag Schluss. Die Maschine absolvierte am Morgen ihren letzten Umlauf: von Budapest nach Frankfurt, weiter nach Stuttgart und schließlich zurück zur Basis. Der allerletzte reguläre Flug, LH135, führte am Nachmittag von Stuttgart nach Frankfurt und markierte das Ende der aktiven Laufbahn des Flugzeugs mit der Registrierung D-AIQS.

Weitere Oldies in der Flotte

Trotz dieser Ausmusterung betreibt Lufthansa weiterhin sechs Flugzeuge, die mehr als 30 Jahre alt sind – allesamt Jets des Typs Airbus A321. Doch auch in anderen Teilen der Flotte finden sich ältere Maschinen: Ein Airbus A319 mit dem Kennzeichen D-AILA und ein A340-300 mit dem Kennzeichen D-AIGL haben über 28 Jahre auf dem Buckel. Zudem erreicht ein Jumbo-Jet der Baureihe Boeing 747 mit der Registrierung D-ABVM ein Alter von 26 Jahren.

Gründe für die Ausmusterung

Flugzeuge werden aus zwei Hauptgründen außer Dienst gestellt: Entweder aus sicherheitstechnischen oder aus wirtschaftlichen Überlegungen. Im Durchschnitt liegt das Ausmusterungsalter von Passagierflugzeugen zwischen 25 und 30 Jahren, während Frachtflugzeuge meist 30 bis 40 Jahre im Einsatz bleiben.