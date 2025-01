Mallorca ist ein Synonym für kristallklares Wasser, weiße Sandstrände und zauberhafte Buchten. Kein Wunder, dass jedes Jahr Millionen von Reisenden die Magie der Insel erleben wollen. Doch welche Strände sollte man wirklich auf die Liste setzen? Die Redaktion der mallorquinischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora hat ihre Leser befragt und die absoluten Highlights gekürt. Hier sind die Top-5-Strände, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten:

1. Playa de Muro – Karibikträume im Norden

Ein unendlich langer Sandstrand, kristallklares Wasser in Türkistönen und eine Umgebung, die wie aus dem Bilderbuch wirkt – die Playa de Muro ist ein Muss für jeden Strandliebhaber. Dieser Küstenabschnitt im Norden Mallorcas ist nicht nur bei den Lesern von Ultima Hora beliebt, sondern auch auf TripAdvisor ein Dauerfavorit. Ob Sie die Sonne genießen, im ruhigen Wasser schwimmen oder Wassersport betreiben möchten – Playa de Muro bietet alles, was das Herz begehrt.

Es Trenc ist aufgrund seiner Bekanntheit im Sommer oftmals überfüllt.

2. Es Trenc – Natur pur an der Südküste

Ein Strand wie aus der Karibik, aber mitten in Europa: Es Trenc, ein Naturpark und einer der letzten unberührten Strände Mallorcas, verspricht eine atemberaubende Kulisse. Feinster Sand, türkisfarbenes Wasser und eine fast endlose Weite machen diesen Küstenabschnitt zu einem der beliebtesten der Insel. Von Ses Covetes bis nach Colònia de Sant Jordi erstreckt sich dieser kilometerlange Traumstrand – perfekt für einen ausgedehnten Strandspaziergang. Achtung: Im Sommer kann es hier voll werden, aber die Schönheit dieses Ortes macht jede Anfahrt lohnenswert.

Die Cala Agulla gehört zu den beliebtesten Stränden auf Mallorca.

3. Cala Agulla – Ein Juwel im Osten

Nur einen Katzensprung von Capdepera entfernt, liegt die bezaubernde Cala Agulla. Eingebettet in den Naturpark Península de Llevant, bietet diese Bucht alles, was Naturfreunde schätzen: golden schimmernden Sand, türkisfarbenes Wasser und ein Ambiente, das pure Entspannung verspricht. Ob Sie baden, relaxen oder einfach nur die malerische Umgebung genießen möchten – Cala Agulla ist ein Strand, den Sie nicht so schnell vergessen werden.

Von der kleinen aber feinen Cala s'Amarador führt ein Weg zur Cala Mondragó.

4. S'Amarador – Harmonie und Natur im Mondragó-Park

Für diejenigen, die eine friedliche Atmosphäre suchen, ist S'Amarador genau der richtige Ort. Diese unberührte Bucht liegt im Naturpark Mondragó und verzaubert mit weißem Sand, klarem Wasser und schattenspendenden Kiefernwäldern. Wanderfreunde kommen hier ebenfalls auf ihre Kosten, denn von S'Amarador aus führt ein Weg zur benachbarten Cala Mondragó, wo ein gemütliches Strandlokal zum Verweilen einlädt

5. Cala Torta – Abgeschiedene Idylle im Nordosten

Die Cala Torta bei Artà ist ein Geheimtipp für alle, die Ruhe und Abgeschiedenheit suchen. Diese naturbelassene Bucht ist nur über einen kleinen Fußweg zu erreichen, doch die Mühe lohnt sich. Umgeben von rauen Felsklippen, bietet die Cala Torta feinen Sand und türkisfarbenes Wasser – ideal für ungestörte Stunden am Meer. Aber Vorsicht: Hier können Strömungen auftreten, weshalb der Strand für Familien mit kleinen Kindern weniger geeignet ist. FKK-Liebhaber wissen die Abgeschiedenheit dieser paradiesischen Ecke ebenfalls zu schätzen.